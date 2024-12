Zemanová kontra Pavlová. Ivana peníze nepotřebovala, protože nebyla vidět

Ivana Zemanová peníze nepotřebovala. To se stává, když člověk nevyvíjí žádnou činnost

Miloš Zeman si z politického záhrobí rýpnul do Petra Pavla a jeho manželky Evy. Vyzdvihl to, že jeho choť Ivana nikdy netoužila po náhradách, které má nyní dostávat Eva Pavlová. Proč taky. Zatímco o Ivaně Zemanové nebylo během Zemanova prezidentského mandátu ani slyšet, Eva Pavlová je její pravý opak. Neviditelnost je pak logicky levnější než práce.

Ivana Zemanová a Eva Pavlová jsou si paradoxně v mnohém podobné. Autor článku se během svých reportáží osobně setkal s oběma. Sdílely, pro někoho možná překvapivě, mnohé osobní charakteristiky. Nevyžívají se nijak v pozornosti veřejnosti, nerady jsou jejím středem a při komunikaci s nimi bylo znát, že rozhodně nejsou extrovertky. Přesto ale v jejich přístupech k funkci první dámy najdeme propastné rozdíly. Pojďme si je konkrétně ukázat.

Eva Pavlová je aktivní

Eva Pavlová svou funkci i přes to, že by dost možná raději zůstala v ústraní, bere jako službu vlasti, a jakkoli je mnohdy vidět, že svou přirozenou skromnost a stydlivost překonává, bere funkci první dámy jako příležitost ke změně společnosti k lepšímu. Hned po nástupu svého manžela do funkce ohlásila, že bude v mnohém fungovat samostatně. Má svůj web, na kterém se každý může podívat na náplň její práce. A že jí není málo. Podporuje různé charitativní akce, účastní se otevírání zdravotnických zařízení, ale vyvíjí i vlastní aktivity, třeba když ji na Hradě navštívil bývalý slovenský prezident. Její web pak prozrazuje, že se během letošního října zúčastnila hned jedenácti akcí.

Zemanová se objevila, jen když šlo do tuhého

Zkuste si teď vzpomenout na aktivity Ivany Zemanové. Deset let staré články z počátku Zemanova prvního funkčního období ji popisují jako starostlivou ženu s mnoha charitativními aktivitami, ty ale zřejmě nedopadly tak, jak Ivana Zemanová zamýšlela. Na veřejnosti se totiž objevovala stále méně a její aktivity postupně přebírala dcera Kateřina. Neslavně dopadla i její nadace, kterou založila především kvůli pomoci ohroženým dětem. V popisu práce toho měla ale mnohem více. Činnost organizace vykazovala stále sporadičtěji, ač jí na účet stále chodily štědré dary. V prosinci 2021 však utichly všechny kanály nadace. O téměř dva roky později oznámila, že je v likvidaci. Už od zmíněného roku 2021 přitom chybí jakákoliv zpráva o činnosti nadace.

Kdo nic nedělá, šetří peníze

Není tak divu, že žena, o které nebylo v posledních letech prezidentování jejího manžela vůbec slyšet a která se stranila jakékoliv veřejné pozornosti, nepotřebovala náhrady za něco, co neprovozovala. „Moje žena je dáma, a proto, že je dáma, mi to nikdy nevyčetla,“ vyjádřil se Miloš Zeman k náhradám Evy Pavlové pro Blesk. Každý zřejmě vnímáme dámu jinak. Jedni jako tu, která je vidět maximálně, když jejího manžela převezou v neznámém stavu do nemocnice, druzí jako energickou oporu hlavy státu, která překonala stydlivost a vyvíjí mnoho pozitivně vnímaných aktivit. Která z nich si zaslouží náhrady 95 tisíc a která ne?

KAM DÁL: Michal David: Žijeme v policejním státě