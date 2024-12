Rakušan se svou reality show ukázal smutnou tvář pohraničí: Prázdná policejní služebna, lidi bez zubaře a obchodu

Tvrdý kraj plný sociálně slabých, drog, prostituce a prodejen trpaslíků. To je typický obraz, který se člověku vybaví, když se řekne Šluknovský výběžek. Jde o část republiky, kterou by kvůli jejím vážným problémům mnoho politiků raději vymazalo z mapy. Ne tak Vít Rakušan, který se svou reality show, jíž jsme už věnovali samostatný článek, objíždí Česko a zjišťuje, jak se lidem žije. Na Šluknovsku však dokázal husarský kousek – poukázat na velký problém, za který je zodpovědné jeho ministerstvo, potažmo celá vláda.

Odříznutá města

„Dosah zubaře, vůbec lékařů, je velký problém,“ jmenuje jedna z obyvatelek klasický problém městečka Dolní Poustevna. „Není tady kam moc zajít. Všechno je spíš postavený pro ty Němce než pro nás,“ říká studentka v anketě na začátku videa. Nic, co by nás v těsné blízkosti hranic překvapilo. Pak ale přichází studená sprcha. Vít Rakušan se rozhoduje, že zajde za místními policisty z Krásné Lípy. Marně ale zvoní na zvonek, na policejní služebně není ani noha.

Prázdná služebna je k smíchu

„Jedno auto tady mají,“ říká Rakušan, který s úsměvem čeká u zvonku. Nikdo z policistů však neotvírá. „Přepadovka na policejní stanici v Krásné Lípě byla moc vtipná. Zazvonili jsme, policisté byli v terénu, tak jsme jim na klice nechali cukroví i s mojí vizitkou a přáním,“ dodává k tomu ministr vnitra se zářícíma očima. A to aniž by zmínil, že právě nedostatek policistů je obrovský problém, který řeší nejen příhraniční regiony, ale do vlády se kvůli němu často strefuje i opozice. Co by se asi tak dělo, kdyby k policejní stanici dorazil místo Rakušana člověk, který by nutně potřeboval pomoc policistů? Proč by něco takového měl přecházet ministr vnitra se smíchem?

Expert: Nedává to smysl

Na podobné otázky jsme se zeptali experta Karla Komínka z Institutu politického marketingu. Ten si myslí, že Rakušanův nápad s objížděním je vlastně dobrý nápad. „Dává veliký smysl, když jsou politici v úzkém kontaktu s voliči. U starostů je to o to markantnější, protože oni vznikli ze zástupců jednotlivých malých měst, kteří jsou na tu lokální úroveň navázáni skoro nejvíc,“ říká Komínek.

Co mu už ale smysl nedává, je Rakušanův přístup právě k prázdné policejní služebně. „Jsem hodně překvapený, že pokud už ta situace reálně vznikne, tak že je vůbec zaznamenaná a následně prezentovaná. Na jednu stranu se to dá sice vyložit tak, že tady jsou pracovití, všichni jsou v terénu, na druhou stranu policie, hasiči a všichni a celý integrovaný záchranný systém musí fungovat. A tady je vidět, že kdybyste potřebovali nějakou pomoc, tak byste ji nedostali,“ říká expert a dodává, že taková forma sebepropagace mu nedává žádný smysl.

Policisté nastupují za 27 tisíc

Nízké platy a nedostatek mužů a žen zákona už policisty dohnal v listopadu ke svéráznému protestu. Týden omezili rozdávání pokut lidem a místo toho jim vysvětlovali, jak nedostatek lidí a nemotivující finance ohrožují činnost policie. „Připojí se spousta policistů, kterým vadí zejména nízké platy. Mnoho z nich to ale nikde ventilovat a říkat nebude, všichni se obávají reakce některých kolegů nebo nadřízených,“ řekl tehdy na tiskové konferenci šéf píseckého obvodního oddělení Martin Červenka, který protest organizoval. „Chceme lidem vysvětlit, že za nástupní platy 27 až 28 tisíc korun čistého prostě dostatek policistů neseženeme, že v ulicích chybí spousty policistů,“ dodal.

KAM DÁL: Milovník Ruska, který vyhrožoval prezidentovi, přeje smrt i Petru Fialovi. Za ceny energií