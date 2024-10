Schillerová prozradila, jak bude Babiš vládnout po vítězných volbách

„Určitě bych nechtěla, abychom opustili prozápadní směřování. My jsme prozápadní strana, nemusíme to nikomu dokazovat. Prokázali jsme to v x různých našich postojích," trvá si na svém Alena Schillerová v podcastu Insider, kde líčí, jak bude za rok (po předpokládaném vítězství v parlamentních volbách a sestavení životaschopné vlády, pozn. red.) vypadat nová Babišova vláda. To je však v příkrém rozporu se směřováním Patriotů pro Evropu, frakce, které jsou součástí v Evropském parlamentu, na což narážejí i moderátoři podcastu. Co na to Schillerová?

Hájí Patrioty

„Patrioti pro Evropu, to je pro mě správný krok," hájí Schillerová jejich novou domovskou frakci. „To, jak ta EU funguje, jak nám diktuje, jak máme žít. Jak máme mít zateplené domy, jakým autem máme jezdit, to je pro nás nepřijatelné. My jsme šli s tímhle programem do Evropských voleb a proto jsme s ostatními stranami vstoupili do Patriotů pro Evropu, abychom proti tomu mohli bojovat," říká první žena hnutí ANO a naopak Petra Fialu označuje za patolízala Ursuly von der Leyen, aniž by za to něco získal.

Nejsme patolízalové, ale schválili jsme Green Deal

„My jsme hrdá země, ale nebudeme žádní patolízalové. Budeme bojovat," hlásá Schillerová. Zasloužilo by se ale připomenout několik faktů, které hnutí ANO v oné prohnilé Evropě udělalo, dokud se to jejich šéfovi hodilo do byznysu. Předně to byla jeho vláda, která schválila Green Deal a sám jeho šéf tuto iniciativu mohl vetovat. Jak ale poznamenává Asociace soukromého zemědělství, v té době byl jedním z největších příjemců dotací z EU a tvrdil, že schválením zelené dohody si Česko sáhne na tisíc miliard korun. Dnes ale hovoří o katastrofě, protože lidé nemohou Green Dealu přijít na jméno a Babiš si je toho vědom.

Kam vítr, tam plášť, říká odborník

S tím souvisí také chování jeho lidí v europarlamentu, které nám vysvětlil Jan Charvát, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Já to čtu tak, že to téma kritiky Evropské unie Babiš vypozoroval u lidí, které chce ještě přitáhnout, proto odchod k Patriotům. Kdyby byl mezi těmi, kdo tu Evropu reálně řídí, nikdy by si tyhle voliče nezískal,“ vysvětluje odborník. Fakticky se ale podle něj Babišovci odřízli od jakýchkoliv možností rozhodnout, co se v Evropě bude dít. Další frakce se totiž dohodli, že díky přítomnosti nacionalistů a populistů nebudou na Patrioty brát zřetel.

Hnutí ANO je evropském parlamentu jako měňavka. Zatímco v minulých eurovolbách se tvářili poměrně proevropsky a byli součástí liberální frakce Renew Europe, se zmiňovanou Babišovou potřebou přetáhnout voliče hlavně protestním hnutím se teď stali součástí frakce Patrioti pro Evropu, která prosazuje v podstatě pravý opak toho, za co Babišovci bojovali předtím. Najdeme tu otevřeně proruské Orbánovce, rakouské nacionalisty, ale i oportunistu Filipa Turka, který s původně pravicovým programem teď hlasuje ruku v ruce s komunistkou Konečnou.

Babiš si likviduje budoucí partnery

Babiš jednoduše udělá vše proto, aby se dostal k moci. A to pro něj bude zatraceně těžké, protože kdokoliv, kdo půjde do koalice s jeho hnutím, si podepisuje rozsudek smrti. Sociální demokracie by mohla vyprávět. Alena Schillerová může v podcastech rok před volbami vyprávět co chce, protože první i poslední slovo v hnutí má majitel Babiš. A ten by se pravděpodobně kvůli koalici v parlamentu ani neštítil obarvit do rudé a spolupracovat se Stačilo!.

