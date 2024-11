Válka mocných žen. Hvězda TikToku Schillerová chce odstranit „drzou“ Pekarovou

Jsou jako jin a jang, černá a bílá. Člověk by v české politice těžko našel dvě odlišnější postavy, než jsou Alena Schillerová a Markéta Pekarová Adamová. První jmenovaná je kariérní úřednice z finančáku, která se v politice objevila poměrně pozdě, vdávala se velmi mladá a na politické výsluní ji dostala hlavně loajalita k šéfovi Andreji Babišovi.

V politice za odměnu?

Podle kuloárních informací jí také pomohla příbuzenská spřízněnost s bohatým sponzorem hnutí Davidem Rusňákem. Generální finanční ředitelství, na kterém Schillerová pracovala, také mělo promlčet obvinění německých institucí, která směřovala na Andreje Babiše. O tom, že raketová politická kariéra, která Schillerovou následně potkala, byla odměnou za promlčení Babišových potenciálních průšvihů, lze jen spekulovat.

Ministryně TikToku

Mezi lidmi je ale Schillerová velmi oblíbená. Její sociální sítě, hlavě TikTok, kde se realizuje s tanečky a humornými videi, v nichž mimo jiné paroduje vládní politiky, sledují desetitisíce lidí. A i když se od mnohých dočkává kritiky, voliči nejúspěšnější strany v zemi jí nadšeně tleskají. Nemalé ovace jí věnují i na lidových setkáních po celé republice, kterých absolvuje nepočítaně.

Vydřená kariéra

Markéta Pekarová Adamová nemůže být rozdílnější. Pochází z dělnické rodiny a do politiky se propracovala malými krůčky. Odmala musela pracovat po brigádách, aby si mohla doplnit vzdělání, nic jí nespadlo do klína zadarmo. To, že před rodinným životem vždy upřednostňovala politiku, ukazuje, že svého manžela, slovenského IT specialistu, si vzala až ve dvaatřiceti. V TOP 09 začínala v místní organizaci a postupně se propracovala až na šéfku strany. Vystudovala dvě vysoké školy, pravidelně se angažuje v dobrovolnické činnosti a v sedmatřiceti se stala druhou nejmladší předsedkyní Sněmovny v historii.

Nešťastné výroky z ní udělaly antikrista

Kde ale oproti Schillerové ztrácí, je obliba u veřejnosti. Některé její výroky totiž nepadly na úrodnou půdu. Třeba věta, kterou řekla jedné z novinářek při tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Ta si ji nahrávala na telefon značky Huawei, načež se poslankyně zarazila a zeptala se dotyčné novinářky: „To nemáte na iPhone?“ Výrok tehdy vyzněl jako poněkud pohrdavý.

Dalším nešťastným výrokem byla nevhodně vyznívající rada lidem v době, kdy ceny plynu i ostatních energií letěly strmě nahoru. Těm, kterým by snad byla doma kvůli šetření zima, vzkázala, že si „holt vezmou další svetr“. Ačkoliv svůj výrok později několikrát vysvětlovala vlastní skromností, mnoho lidí už jí ho nemůže zapomenout.

Bitva mocných žen

Schillerová proti Pekarové v posledních dnech vytáhla s plnou parádou a tváří se, že má nabito ostrými. „Svévolný způsob řízení schůzí, porušování jednacího řádu a upřednostňování stranických zájmů před nestranným výkonem druhé nejvyšší ústavní funkce,“ uvádí důvody, proč by měla její sokyně přijít o funkci předsedkyně Sněmovny. Ač Schillerová podle vlastních slov nevěří, že to projde, vnímá pokus o odvolání jako symbol odporu proti vládě. „Je nám jasné, že šance na úspěch je minimální, ale bude si muset projít tou uličkou hanby. Nemůžeme to nechat být,“ vyjádřila se.

Pekarovou, zdá se, ale podobné výroky nechávají chladnou a kvůli nepřesnostem ve vyjádření se do své sokyně pustila s podobnou vervou jako ona do ní. „Když už se mě chcete zase pokoušet odvolat z funkce, protože neznáte jednací řád, bylo by dobré se aspoň naučit, že druhým nejvyšším ústavním činitelem u nás je předseda Senátu,“ opravila Schillerovou chladně na sociální síti X.

Rozhodne se do pár dnů

Hnutí ANO už kvůli odvolání Pekarové svolalo mimořádnou schůzi a podle Schillerové podporuje její sesazení přes osmdesát poslanců, což je minimum potřebné pro uskutečnění hlasování. Ona schůze by měla proběhnout do deseti dnů, na úspěch opozice a odchod Pekarové z vedení to ale zatím příliš nevypadá.

