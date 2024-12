Vánoční pařba ANO: Babiš nikde, Schillerová se asi připravuje, že bude reprezentovat voliče ANO ve StarDance

O tom, že nejsilnější opoziční hnutí mělo vánoční večírek, jsme se tentokrát nedozvěděli díky rozjuchanému videu Andreje Babiše, ale díky první dámě hnutí a nové tiktokové influencerce Aleně Schillerové. Ta na svůj profil umístila video, které zachycuje, že rozhodně nešlo o žádné klidné posezení, ale o party se vším všudy. Nechyběla živá hudba ani divoké taneční kreace od lidí, od kterých byste to možná ani nečekali.

Schillerová do StarDance

Na videu, které začíná citátem z filmu Tři oříšky pro Popelku, je vidět, že se politici rozhodně nedrželi zpátky. O divoké taneční kreace tu není nouze a kromě Aleny Schillerové, která tančí s předsedou Mladého ANO Adamem Knedlhansem. Jejich výkon je natolik zapálený a procítěný, že by se klidně mohli stát soutěžní dvojicí další řady StarDance. Schillerové by to šéf Babiš jistě nemusel navrhovat dvakrát, když je schopná dobrovolně se převléct i za krabici hranolek.

Tančí ale i další důležité postavy hnutí. Bývalý multiministr Karel Havlíček, pražská spojka Patrik Nacher, z europarlamentu dorazila Klára Dostálová. V jednom hloučku s nimi křepčí třeba i Margita Balaštíková, která proslula svým svérázným bojem proti drahému máslu či hejtmanka a zároveň senátorka Jana Vildumetzová.

Kde je Aneta a Viki?

Mnoho lidí ale na videu chybí. Vzhledem k současné strategii na sociálních sítích nám tu chybí i dvě stranické influencerky - Aneta Zicklerová, která měla mít s Babišem dokonce poměr a Viktorie Kalivodová přezdívaná Viki, kterou Andrej Babiš nedávno představil veřejnosti jako zástupkyni generace Z. A hlavně: Kde je předseda Andrej Babiš, který většinou na žádném podobném videu nechybí? To, že se při tanci umí odvázat, ukázal už několikrát, naposledy na Oktoberfestu.

Babišovi nebylo do tance

Ačkoliv se tím na svých sociálních sítích nepochlubil, Andrej Babiš ale na večírek zřejmě zavítal. Ukazuje na to video o kryptoměnách, které s Havlíčkem, Nacherem a Schillerovou natočili ve stejném prostředí, kde se pak odehrává party. „Dneska podpoříme lepší podnikatelské prostředí pro kryptoměny v České republice," zvolává nadšeně Babiš. „Jo," přitakává mu se zdviženým palcem výše zmíněná trojice. Možná tak jen předsedovi nebylo narozdíl od jeho podřízených do tance.

Tiktok Schillerovou miluje

„Paní Alenko, jste nejlepší, jedině ANO," píše Schillerové na TikToku podporovatelka Jitka. „Jste skvělá, jen pan Babiš tam chybí. Věřím, že vyhraje volby a povede nás do lepší budoucnosti," píše Helča. Negativně laděné poznámky se tu sice také najdou, ale jsou v menšině. „Koukám, že politické opoziční dno stále nenalezeno," píše Petr.

