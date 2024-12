Nová tajná zbraň Andreje Babiše má ofinu a nahý pupík

Občas se zakroutit před kamerou, občas se navézt do vlády a v mezičase ukázat nahý pupík. To je taktika nové influencerky, kterou hnutí ANO vysílá na sociální sítě, aby přilákala mladé voliče. Viktorii Kalivodovou na svých sítích ukázal i Andrej Babiš a dušoval se, že jeho hnutí není „jenom pro staré“. A svěřil se, že hledá další lidi podobné Viki.

Nový Marek Prchal v sukních se na sociálních sítích hnutí ANO pořádně činí. Nejenže Aneta Zicklerová, která měla mít podle některých zpráv poměr s Andrejem Babišem, jde s vlastní kůží na trh, ale verbuje i další mladé influencery, kteří mají za úkol Babišovi nalákat třeba voliče z takzvané generace Z, tedy lidí narozených od druhé poloviny 90. let až do roku 2010.

Viki má holé břicho

„V hnutí ANO máme rádi mladé lidi,“ říká na videu Andrej Babiš po pár vteřinách hurónského smíchu. „To je naše budoucnost. My staří chceme, aby se naše děti a vnuci měli dobře a aby Česká republika prosperovala,“ říká předseda a obrací se na mladou dívku, která se vedle něj celou dobu vlní. „A tady je se mnou Viki z generace Z. Má v nose takovej drát. Co to je?“ obrátí se na influencerku. „To je septum,“ odpovídá Viki. „No a má holé břicho, koukejte, venku je minus jedna, a má holé břicho. To je taková móda,“ říká Babiš.

„Viki točí videa, nebojí se. No a my bychom chtěli, aby i další mladí lidé se přidali, pokud nás podporují, protože my nejsme jenom hnutí pro staré, jako jsem já, my jsme hnutí pro všechny, že Viki?“ zeptá se Babiš a obrátí se na influencerku. „Ano, ano,“ přitakává mu Viktorie. „Tak, Viki. Sledujte ji, má tam hezký videa, a pokud máte zájem taky s námi točit, teda s Viki hlavně, tak nám napište,“ dodává předseda.

Viki se pustila do Fialova plynu

Zpátky k Viki. Viktorie Kalivodová, jak zní její celé jméno, pomalu, ale jistě na instagramu sbírá první stovky fanoušků, kterým slibuje, že jim bez obalu bude vysvětlovat složitou politiku, aby si mohli udělat názor sami. Jaké je to ale překvapení, že Babišem placená influencerka už na prvních pár videích bombarduje kritikou hlavně Fialovu vládu. Točí třeba před billboardem s Petrem Fialou a kritizuje, že ačkoliv premiér tvrdí, že se zbavil závislosti na ruském plynu, země ho pořád odebírá. Neděláme si iluze, že by Viktorie nepochopila, že být na něčem závislý a něco odebírat jsou dvě rozdílné věci a že pro vládu bylo hlavní, aby Česko mělo možnost volby, nicméně to by Viktorii zkazilo povedenou pointu.

Babiš zvolil skvělou taktiku

Taktika na mladé je to skvělá. Viktorii nechybí sarkasmus, smysl pro drama ani krása, kterou její mladí sledující ocení. Když ale jde o politiku, dokáže nasadit pohrdavý a ironický tón, na který spoustu lidí slyší, a díky skvělé pointě ani nemají náladu dohledávat si, zda věci nejsou trochu jinak, než jim influencerka předkládá. A to znamená body pro Andreje, Anetu a celý tým ANO.

Andrej Babiš si moc dobře uvědomuje, že jeho volební vítězství v příštím roce, jakkoliv je jisté, může být také pořádně problematické. A to hlavně v momentě, kdy nebude mít žádného parťáka do koalice a bude se tak muset nechat držet v šachu komunistickým slepencem Stačilo! či jiným partnerem. Vítězství proto musí být co nejdrtivější, a proto Babiš loví ve věkových skupinách voličů, kterými dříve spíše pohrdal. A se svým takřka neomezeným rozpočtem a novým Markem Prchalem má skvěle našlápnuto.

