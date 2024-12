Vláda Starostů zabíjí lidi, blouznila Konečná. V hádce s Farským se musely vypínat mikrofony

„Museli jste zemi oplotit aby vám z ní lidé neutíkali," řekl bez příkras Jan Farský poté, co Kateřina Konečná nenechala už v několikátém pořadu na vládě nit suchou. Tím zatím klidnou komunistku rozesmál. „Víte, kolik mi bylo v roce 1989," opakovala v pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct ohranou písničku. „Jste předsedkyně komunistů, kteří tady čtyřicet let vládli," nepolevoval Farský. A ti, kteří čekali výlev emocí se konečně dočkali. "A dost," zaječela Konečná a zahájila klasickou palbu lží a polopravd.

Češi prý mají strach

„Naše republika se má za pětatřicet let nejhůř s touto vládou. Poslední dobou tady vládnou Starostové a to jediné, co lidé mají, je strach. Mají strach v Mladé Boleslavi, mají strach v Plzni, protože váš ministr vnitra řeší svůj Dozimetr¨a vůbec neřeší bezpečnost České republiky," chrlila na Farského šéfka komunistů . Ten si situaci nenechal líbit a snažil se argumentovat, ale v přílivu dalších a dalších komunistčiných obvinění se z diskuze stal zmatek, který musel uklidňovat moderátor Martin Čermák. „Paní Konečná, stačilo," ukončil slovní hříčkou hádku dvou politiků.

Starostové a krev na rukách

To ale nebyl konec. Jan Farský, který vypadal, že se nenechá vyvést z míry, zřejmě nečekal, že Komunistka se bude snažit potřísnit jeho ruce krví. „Co je Dozimetr, co jsou za tím ti mrtví lidé," vyhrkla, když jí Farský opět připomínal komunistické zločiny. „Co si to dovolujete," lapal po dechu europoslanec. „Kolik lidí už umřelo," ptala se dál Konečná, zatímco Farský začal jmenovat popravené a uvězněné za komunistů a vysvětloval, jaký je rozdíl mezi totalitou a dnešní demokracií. Moderátor Čermák už ale na další hádku nebyl zvědavý a oběma ztlumil mikrofony.

Kontrola faktů: Konečná blouzní

Dost k televizním scénkám, pojďme se podívat na fakta. Začněme třeba s loňskou zprávou CVVM, která pomocí výzkumů zjišťovala, zda se Češi cítí bezpečně a to jak v místě ssvého bydliště, tak celkově v zemi. V případě celkového pocitu se bezpečně cítí 82 procent lidí, v rámci svého bydliště dokonce 91 procent. O tom, že lidé mají strach, jak se divákům snažila namluvit Konečná, tak nemůže být řeč. Sedm z deseti Čechů je pak spokojených s prací policie.

Dozimetr versus totalita

Konečná mluvila také o mrtvých v souvislosti s kauzou Dozimetr. V této kauze skutečně došlo k úmrtím, v obou dvou případech je však spolehlivě prokázáno, že zemřelí neunesli tlak a spáchali sebevraždu. Jedním z nich je bývalý voják Petr Adam, který si vzal život i podle své nejbližší rodiny. Druhý, Martin Horák, zemřel po pádu z balkonu v hotelu v Dubaji. Místní policie jej uzavřela jako sebevraždu, pro vyloučení pochybností však případ vyšetřovali i Češi. Ti dali dubajským policistům za pravdu. Tolik k výrokům Konečné o mrtvích, za které jsou zodpovědní Starostové. Jen pro pořádek komunistické skóre je následující: 205 tisíc lidí odsouzeno, 248 popraveno a 327 zastřeleno na vlastní státní hranici.

Expert: Konflikt má pozornost

Proč se Kateřina Konečná pouští do předem prohraných bitev? Kromě toho, že zřejmě sází na krátkou paměť svých voličů, její důvody vysvětluje pro ČtiDoma.cz politiolog Jan Charvát. „Konflitkt přitahuje pozornost. Paní Konečná to doteď nedělala, protože měla pocit, že si vystačí se svými klasickými voliči, kteří na sociálních sítích nebyli,“ vysvětluje politolog. Souvisí to s tím, jak se posunulo vnímání celého Stačilo! „Tam už prostě nejsou jenom komunisti, ale i antisystémová strana, jejíž voliči sítě používají. No a pro takové lidi potřebuje být Konečná viditelná,“ dodává Charvát důvody zvýšené aktivity Kateřiny Konečné. A pro televize je to záruka toho, že politická diskuze nebude bez emocí.