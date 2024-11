Zaorálek je pokrytec! Kritizuje vládu za luxusní auta a hádejte, co preferuje on

„Politici ODS a celá současná vláda milují luxusní auta. A tak se rozhodli, že zruší to omezení na koupi osobních automobilů, které bylo na úrovni dvou milionů. A zítra si budete moci koupit Ferrari nebo Lamborghini a ušetřit na daních třeba milion,“ rozčiluje se Zaorálek ve videu na sociálních sítích. „Takže se tvrdí, že peníze nejsou. Nejsou peníze na platy pro učitele, policii a hasiče, nejsou pro důchodce, máme zvýšené DPH na stočné, vodné a léky, ale vypadá to, že nejde o to, že nejsou, ale že někomu se dají a někomu se naopak vezmou,“ dodává.

Letec Zaorálek

Poměrně bizarní ale je, že to říká člověk, který za hodinu a půl dlouhý let armádním vrtulníkem Mi-8 do Ostravy neváhal jako šéf Poslanecké sněmovny utratit několikrát za měsíc 200 tisíc korun. V roce 2005 to zjistili novináři MF DNES. Jeho mluvčí tehdy přišel s úsměvnou argumentací: „Je to vyloženě kvůli práci, například v Ostravě se účastní jednání ČSSD nebo je ve své poslanecké kanceláři a pak má důležité jednání v Praze. Prostě není jiné zbytí než letět, jinak by musel jet několik hodin po dálnici.“ A Zaorálek přece nebude trávit hodiny na dálnici jako ostatní. „Pokud jede pan předseda do Ostravy vyloženě domů, tak jede autem, vrtulník nevyužívá,“ dušoval se tehdy jeho mluvčí.

Má chybné počty

Není to poprvé, kdy místopředseda znovuzrozené sociální demokracie tepe do vlády. Naposledy kritizoval ceny v Česku a tvrdil s odvoláním na svého známého, že v americkém Los Angeles za nákup potravin zaplatíte stejně jako v Česku. Takové tvrzení je však naprostý nesmysl, jak jsme dokázali i v našem článku. Je ale jednoduché odhadnout, na které voliče Zaorálek cílí. Otázkou však zůstává, jestli SOCDEM bude mít dostatečnou sílu na to, aby přetáhlo protivládní hlasy hnutí ANO a komunistické koalici Stačilo!

Výjimka vůbec nic neřešila

Samotný zákon měl ale několik poměrně zásadních problémů. Na ten největší už letos v lednu upozornil expert na luxusní auta Filip Turek v době, kdy ještě neměl veřejné politické ambice. Reagoval tehdy na vychloubání Olgy Richterové, která se chvástala tím, že z každého zdaněného Ferrari půjde na české děti. „Uvědomuje si tahle soudružka, že ty nákupy se prostě neuskuteční?“ ptal se tehdy Filip Turek a vysvětloval, že v Evropě, která má volný trh, prostě podnikatelé nakoupí auta v jiném státě, který takové pravidlo nemá, a Česko z takových peněz neuvidí ani korunu. „V Evropské unii je volný trh. Ona si fakt myslí, že jsou všichni podnikatelé v České republice negramotní?“ kladl tehdy Turek řečnické otázky.

Takzvaný lex Ferrari přitom platí teprve od ledna tohoto roku a jeho schválením se chlubili hlavně Piráti, kteří už nejsou součástí vlády. „Díky změně vybereme půlmiliardu do státní kasy, za kterou se dá postavit nová škola nebo nový pavilon v nemocnici – každý rok,“ psal tehdy Jakub Michálek. Netrvalo to ale ani rok a zákon se opět ruší.

KAM DÁL: Rozhodne veverka o americkém prezidentovi?