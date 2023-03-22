Courteney Cox z Přátel. Může se pyšnit hvězdou na chodníku slávy. A co s ní udělala?
Herečka, producentka a modelka alias Monica Geller se zapsala do povědomí filmovou sérií Vřískot a sitcomem Přátelé. Ještě nedávno byla tak rozněžnělá, že leštila hadrem svoji hvězdu na chodníku slávy. Zkrátka na to má – úklidová umělkyně!
Jedna z těch, kdo hráli v partičce Přátel, je Courteney Cox. Do seriálu šla dobrovolně a s vírou, že to bude pro dobro věci. „Chci, aby byli lidé šťastní, takže si myslím, že to je jeden z důvodů, proč jsem chtěla ten seriál vůbec dělat. Vidět, jak se jejich život změní v ten okamžik, kdy vejdou do místnosti a jsou tak šťastní,“ vyjádřila se Cox.
Čistila hvězdu na chodníku slávy
Když vyčistila hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, řekla: „Někdo to musí udělat!“ Těsně před šedesátkou totiž získala poctu mít tuto hvězdu a reagovala na to právě tím, že vzala hadr a čisticí prostředek a drhla a drhla. Její kolegyně z Přátel ji v tom přišly podpořit. Přišla i Lisa Kudrow, která je jediná ze šestice o tuto hvězdu prozatím ochuzená. Jejich mužští protějšci na této slávě citelně chyběli. Aniston a Kudrow potvrdily, že nejsou kamarádky pouze v seriálu, ale jejich přátelství trvá i v běžném životě již 30 let. „Je nám velkou ctí, že tu dnes můžeme být a promluvit vaším jménem, jako vašich kolegů, přátel a rodiny, vašich sester. Být s Courteney kamarádem znamená být s Courteney rodinou. Za to všechno je zodpovědná ona. Od samého začátku, kdy jsme ji poznali, byla okamžitě vstřícná, vřelá, milující a zajímala se o všechno, co se k nám vztahovalo,“ vysvětluje Aniston.
Padaly na ni slzy
V ten osudný den se Cox nad svojí hvězdou usedavě rozplakala při vzpomínce na hollywoodské sny, které se staly skutečností i přesto, že měla mnohdy hluboko do kapsy. Na slavnostní akci při odkrytí její hvězdy byly přítomny nejen její kolegyně z Přátel, ale i další věrní. „Courteney, chceme jen říct, že jsme hluboce, hluboce hrdí, že tě známe. Jsi ztělesněním skutečně krásné, talentované, a co je nejdůležitější, skutečně dobré a slušné lidské bytosti. Děkujeme, že jsi obohatila naše osobní životy,“ pochválila ji Kudrow. A fanoušci se vyznali: „A jako fanoušci vám chceme poděkovat za to, že nás rozesmáváte. Když vás sledujeme na obrazovce i v životě obecně, jste jedním z nejvtipnějších lidí na planetě Zemi. Nic mě neudělá šťastnějším než vtip o Courteney a to, že nás vždycky rozesmějete, a děkujeme vám, že obohacujete naše životy svou prací. Jsme na vás tak hrdí. Milujeme vás. Jste sestry z jiného seriálu a milujeme vás.“
A co budoucnost?
V současnosti si Cox váží svých přátel a dlouhodobých vztahů, které se jí podařilo navázat a udržet. Chtěla by je mít samozřejmě ve svém životě nadále. Mimo jiné je vděčná i za řadu projektů, za svého přítele McDaida a dceru Coco. „Děkuji ti, že jsi mě naučila být lepším člověkem, Johnny. Děkuji ti, Coco, že mi každý den připomínáš, že nejsem,“ zavtipkovala herečka. Někdy je jí do pláče, když si vzpomene na své herecké začátky.
Jednou jí volal otec dva týdny předtím, než se dostala do totální peněžní krize. Tehdy jí nabídl, aby se vrátila domů do Alabamy, sekla s herectvím, filmem a televizí a začala prodávat bazény. Následující den po otcově nabídce přišla velká šance hrát v sitcomu Rodinná pouta. „To mě rozbrečí, protože svého tátu miluji, ale chci jen říct, že vím, že je na mě opravdu hrdý, a vypadá to, že tu zůstanu,“ vyjádřila se Cox. Vždycky si pak vzpomene na svou hvězdu a na to, co dokázala ve světě filmu. Je si plně vědoma, že dostat se tak daleko a mít hvězdu na hollywoodském chodníku slávy už něco znamená.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: Držitelka ceny Magnesia Litera Petra Soukupová. Spisovatelka a známá autorka románů odpovídá na otázky.