Herec Dvořák byl tajně zvolen ministrem! Vláda je kompletní

Herec Václav Vydra je už několik let králem České pohádkové akademie. Byl to tedy právě on, kdo pasoval kolegu Josefa Dvořáka na ministra vodníků. Což má svou logiku, nikdo nemá s touto pohádkovou bytostí větší zkušenosti. „V České knize rekordů jsem zapsaný jako herec, který odehrál nejvíc divadelních představení v roli vodníka,“ pochlubil se český herec během akce v Muzeu fantastických iluzí.

Jeho jmenování samozřejmě přihlížela i manželka Jarmila, takovou událost si prostě nemohla nechat za žádnou cenu ujít. „Pepovi je 82 roků a energie má na rozdávání. Hraje divadlo po celé republice a navíc odmítá řidiče, takže na představeních není jenom herec, ale i šofér,“ usmívala se sympatická dáma.

Kamera mu asi musí chybět

Faktem je, že Dvořák je stále aktivní. Nicméně pokud jde o televizní tvorbu, zde už jsou diváci odkázáni jen na reprízy. Nemocnice na kraji města, Rozpaky kuchaře Svatopluka a další, tam herec září. Jenže nic nového už nějakou dobu netočí. „Může se to různě omlouvat. Třeba tím, že má raději divadlo, protože miluje kontakt s diváky. To je jistě pravda, podle mého názoru je ale třeba připustit i to, že už o něj není v televizi zájem,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Na druhou stranu, proč by se měl někam honit? Už před pěti lety na světě přivítal pravnoučka Dominika, letos v říjnu k němu přibyl Matyáš. Dalo by se říct, že by si klidně mohl užívat důchodu a nic neřešit. „Každý herec má hraní v krvi, logicky. Stejně jako fotbalista nikdy úplně neskončí. Osobně si opravdu myslím, že by ještě před kamerou rád stál. Netvrdím, že by se nějak hroutil z toho, že se tak neděje, to určitě ne. Beru to jen z pohledu profese, kterou dělal celý život a ve které toho tolik dokázal.“

Nemá páru, jaký má důchod

Není bez zajímavosti, že i když je Dvořák už nějaký ten pátek v důchodovém věku, vůbec netuší, jak vysoká je jeho penze a kolik mu každý měsíc chodí. Vše za něj totiž vyřizuje jeho manželka. „Přesně tak. Já to vůbec netuším. Můžu říct, že jsem si uvědomoval, že vstupuji do důchodového věku, že to byl takový potupný den, takový hrozný den. Že od této chvíle bych měl dostávat peníze poštou, že by mi pošťačka nosila peníze, které jsem si nevydělal, ale kterými mě mí kamarádi a děti drží při životě. Mně to připadá hrozně divné,“ uvedl herec.

Je jedním z mála mezi známými tvářemi, kdo se o penzi nestará. Spíš je totiž zvykem od slavných lidí slýchat, jak si stěžují na nízký důchod, že by neměli šanci vyžít, kdyby ještě nepracovali, apod. „Bydlím v centru Prahy, důchod mi stačí tak tak na nájem a energie. Výše penze mi přijde docela směšná a nedůstojná vzhledem k tomu, že člověk pracoval celý život a jaké odvedl daně,“ řekl například Jiří Krampol. Bere 20 tisíc korun měsíčně.

Zdroj: autorský článek

