StarDance není o tanci! A je to venku, tohle prostě není fér

Vyvolávat konflikty, to nikdy nebyla doména Ivy Kubelkové. O to větší překvapení bylo, když si stále krásná moderátorka vzala do úst StarDance. „Já mám pocit, že je v poslední době nějaká nervózní. Možná nějaké problémy doma, s partnerem, holkami, těžko říct. Na druhou stranu otevřela velké téma,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Kdyby to řekl kdokoli jiný než Iva Kubelková, asi by to ani nestálo za pozornost. „Nejde tam o taneční výkon,“ prohlásila brunetka na adresu StarDance. Jenže ona tam loni tančila, takže zřejmě dobře ví, o čem mluví. Jako by svými slovy potvrdila něco, o čem se mluví už delší dobu – že je StarDance o pocitech poroty, o tom, kdo se jí líbí, kdo se na ni usmívá, kdo s ní svým způsobem flirtuje. A až někde daleko vzadu je samotný taneční výkon.

Není třeba umět tančit?

Pokud by to tak bylo, tak vlastně sebelepší tanečník, který celé léto dřel při trénincích, nemá šanci. „Těch konfliktů už v historii StarDance pár bylo. Veřejnost se rozčilovala, že vypadl ten či onen soutěžící, když bylo jasné, že jde o skvělý taneční pár. A naopak. Vezměte si třeba loni Josefa Maršálka. Osudný se mu stal až osmý taneční večer, vypadnout ale měl mnohem dřív. Tedy pokud bychom řešili tanec,“ glosoval Pavel Rousek.

Na jednu stranu to má logiku. Je to soutěž pro veřejnost, lidé se mají bavit (a také posílat placené SMS). Takže jistá dávka show je potřeba. Ovšem pak je tu kontrast v tom, že s trochou nadsázky stačí udělat ze sebe kašpara, předvést něco, čím tanečníci zaujmou diváckou obec. A když se k tomu přidají cukrbliky na porotu, dojít se dá opravdu hodně daleko. „Tak nějak to asi opravdu je. Spravedlnost v tom nehledejte.“

Podivné čachry s hlasy?

Nakonec, velké „haló“ se loni odehrálo i v případě vypadnutí právě Ivy Kubelkové. Celou soutěž podávala takřka bezchybné výkony. Přesto to na finále nestačilo. „Problém byl, že jí v jednu chvíli nebylo možné odesílat hlasy. Tedy, televize tvrdila, že to možné bylo, lidé v čele s manželkou porotce Brigitou Chlopčíkovou říkali, že to nešlo. Tak si vyberte,“ usmíval se Rousek. Kubelková to sice brala s nadhledem, ovšem signál pro veřejnost to rozhodně nebyl dobrý.

Mimochodem, podivné hlasování ovlivnilo i předloňský ročník. Vyhráli Jan Cina s tanečnicí Adrianou Maškovou, když porazili favority v podobě krasobruslaře Tomáše Vernera a Kristýny Coufalové. „Ano, na to si vzpomínám. Vyšlo najevo, že se chybně započítávaly hlasy, které dorazily za poslední dva týdny. Už v semifinále to tedy bylo špatně.“

Je tedy velká otázka, do jaké míry je StarDance jen habaďůra pro veřejnost a jak vážně je vůbec soutěž myšlena. Až příliš často to totiž vypadá, že Česká televize hraje tak trochu „levou“. Může zdání klamat? Jistě. Nicméně když se pak přidají sami soutěžící na první pohled s nevinnými větami, divák si může myslet všechno možné. „Obecně si myslím, že tyhle soutěže mají do nějaké sportovní reality daleko. Udělej show, my si tě necháme, protože nám vyděláš. Takto bych to viděl,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Schneiderová svedla studenta teologie. Švehlíka odkopla kvůli boháči.