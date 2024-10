Trápení hvězdy Ulice! Tohle si Randová opravdu nezasloužila

Herečka ze seriálu Ulice chtěla děti. Bohužel nepřišly. Toužila po manželovi, ale je sama. Pravý důvod dost možná před nějakou dobou popsala ona sama. „Trpím abnormálním strachem o své blízké. Mám francouzskou buldočku Mínu a o ni mám hrozný strach. Bojím se o maminku, o přátele a vlastně o celou rodinu,“ posteskla si Martina Randová. Pravdou je, že obětovala opravdu hodně, málokdo na jejím místě by postupoval stejně.

Chybí jí mužská náruč

Jenže ruku v ruce s tím jde i negativní stránka věci. „Nastěhovala si maminku k sobě. Stará se o ni přes dvanáct let, paní přitom téměř nevychází z bytu. Kdo tohle neprožívá, neumí si to představit. A do toho obavy o všechny a všechno, to se s partnerským životem prostě neslučuje,“ řekl pro náš web Pavel Rousek, který se nikdy netajil tím, že Martinu Randovou velmi obdivuje. Má ji za statečnou ženu, která jen málokdy myslí na sebe.

Herečka se přitom nikdy netajila tím, že by rodinu chtěla. Na vlastní potomky už před lety rezignovala, přítomnost muže je pro ni ale stále jako sen. „Doufám, že to nebude znít nějak přehnaně intimně, že se nemám ke komu v noci jen tak přitulit. Chybí mi mužská náruč,“ postěžovala si. Otázkou však je, jak na to. Na seznamky nechce, bojí se setkávat s lidmi, které nezná, což je pochopitelné.

Jenže chlapi jen tak z nebe nepadají. A už vůbec ne takoví, jací by jí vyhovovali. „Říkala, že muži, kteří by se k ní věkově hodili, chtějí mladší ženy. A ti starší, že chtějí ještě mladší. Na tom zkrátka něco je. On si člověk řekne, že přeci je herečka, ta má kolem sebe lidí. Jenže je třeba si uvědomit, že jsou to často ti samí lidé, a pokud jdete z natáčení hned domů, tak toho moc kolem nestihnete. Ono to tak nějak nejde.“

Myslela si na Zounara?

Hodně se toho namluvilo a napsalo o tom, že je dlouhé roky zamilovaná do kolegy Martina Zounara. Ten byl ale vždycky zadaný, teď by měl mít dokonce před svatbou se svou přítelkyní, psycholožkou Kateřinou Kantovou. „Nevím, jestli ho opravdu tak chtěla, že nebyla schopna randit s jinými. To jsou všechno jenom spekulace, do kterých se moc nechci pouštět. Každopádně ano, mnohokrát spolu hráli, a že jsou si sympatičtí, o tom asi není sporu. Ale třeba jen jako kamarádi,“ uvažoval Rousek.

Přitom Randová na svůj věk vypadá opravdu dobře. Nutno říct, že tomu pomohla. Když před časem moderovala pořad O 10 let mladší, kde mimo jiné řešila i estetické zákroky, hned dva také sama podstoupila. Přiznala, že si nechala upravit oční víčka a vyhladit vrásky na čele. „Možná tím neskončila, co já vím. Je to její věc. Nicméně i toto ukazuje na to, že o sebe opravdu dbá, snaží se být atraktivní. Neztrácí víru, že někoho najde. Já osobně bych jí to moc přál. Život v samotě si rozhodně nezaslouží,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

