AirFlow vs. klasické čištění zubů – co skutečně odstraní plak lépe?
Pravidelné čištění zubů kartáčkem a dentální nití je základ, který nikdo nezpochybňuje. Jenže i při nejpečlivější domácí hygieně se na zubech hromadí bakteriální biofilm a pigmentace z kávy, čaje nebo červeného vína, které domácí péče nedokáže plně odstranit. Právě proto existuje profesionální dentální hygiena – a právě proto se mezi odborníky stále více prosazuje metoda AirFlow jako alternativa ke klasickému mechanickému čištění.
Co přesně AirFlow je, jak se liší od tradičního škrábání a pro koho je nejvhodnější? Odpovědi na tyto otázky přinášíme ve spolupráci s odborníky kliniky Dynasty Stomatology – zubní klinika – specialisty na preventivní stomatologii a profesionální dentální hygienu.
Co je klasické čištění zubů a jak funguje?
Klasická profesionální hygiena zahrnuje mechanické odstranění zubního kamene pomocí ručních nástrojů nebo ultrazvukového scaleru. Ultrazvukový scaler pracuje na principu vysokofrekvenčních vibrací, které rozbíjejí zubní kámen na povrchu zubů i pod okrajem dásně. Následuje leštění zubů rotačním kartáčkem s abrazivní pastou, které odstraní zbývající pigmentace a vyhladí povrch skloviny.
Tato metoda je prověřená a účinná – zejména u silného mineralizovaného zubního kamene. Má však svá omezení: rotační kartáček nedosáhne do mezizubních prostor ani do parodontálních kapes, a leštění pastou může být pro citlivé zuby mírně nepříjemné.
Co je metoda AirFlow a čím se liší?
Princip pískování zubů
AirFlow – označované také jako air flow, air-flow nebo pískování zubů – je systém profesionálního čištění vyvinutý švýcarskou firmou EMS. Pracuje na principu řízeného proudu vzduchu, vody a jemného prášku, nejčastěji na bázi erythritolu nebo glycinu. Tento proud šetrně, ale účinně odstraňuje bakteriální biofilm, pigmentace a měkké usazeniny ze všech povrchů zubu – včetně mezizubních prostor a oblasti těsně pod okrajem dásně.
Na rozdíl od rotačního kartáčku nepůsobí AirFlow na zuby mechanickým třením, ale hydrokinetickým efektem. To znamená výrazně nižší riziko poškození skloviny nebo dráždění dásní.
Čištění zubů air flow pod dásní
Speciální nástavec systému – Perio-Flow – umožňuje čištění zubů air flow přímo v parodontálních kapsách pod úrovní dásně. To je oblast, do které klasické nástroje zasahují obtížně a která je přitom klíčovým místem pro rozvoj parodontálního onemocnění. Airflow dentální hygiena s tímto nástavcem je standardní součástí parodontologické léčby i prevence u rizikových pacientů.
Klíčové rozdíly mezi AirFlow a klasickým čištěním
Účinnost na biofilm vs. zubní kámen
Airflow zuby čistí primárně od měkkého bakteriálního biofilmu a pigmentací. Na mineralizovaný zubní kámen – tvrdou usazeninu přilepenou na sklovině – je naopak účinnější ultrazvukový scaler. Proto se v moderní dentální hygieně tyto dvě metody nejčastěji kombinují: ultrazvuk odstraní kámen, air flow zuby zbaví biofilmu a pigmentací, a fluoridový lak nebo gely na závěr posiluje sklovinu.
Šetrnost k zubním povrchům
Air flow dentální hygiena je výrazně šetrnější k povrchům zubů než klasické leštění abrazivní pastou. Prášek používaný při pískování zubů má nízkou abrazivitu a nepůsobí mikropoškrábání skloviny. To je klíčová výhoda pro pacienty s keramickými náhradami, kompozitními výplněmi nebo implantáty, kde klasické nástroje mohou způsobit nežádoucí povrchové změny.
Komfort pacienta
Airflow na zuby je pacienty obecně hodnoceno jako příjemnější než klasické mechanické čištění. Absence přímého mechanického kontaktu nástroje se zubem snižuje vibrační pocity, hluk a tlak na dáseň. Pro úzkostné pacienty nebo osoby s citlivými dásněmi může být air-flow výrazně přijatelnější volbou.
Pro koho je AirFlow zvláště vhodné?
Airflow dentální hygiena přináší největší přínos pacientům s výraznými pigmentacemi od kávy, čaje nebo tabáku, nositelům fixních ortodontických aparátů, pacientům s implantáty nebo protetickými pracemi, osobám s počínajícím zánětem dásní nebo parodontálním onemocněním a všem, kteří hledají šetrnou alternativu k tradičnímu mechanickému čištění.
Závěr
Čištění zubů air flow a klasická mechanická hygiena nejsou konkurenční metody – jsou komplementární. Každá z nich má své optimální využití a největší efektivitu přináší jejich kombinace v rámci komplexní profesionální dentální hygieny. Pokud chcete zjistit, která metoda nebo jejich kombinace je vhodná pro váš chrup, konzultujte svůj případ s dentálním hygienistou.
Nepodceňujte preventivní péči – je vždy levnější, rychlejší a pohodlnější než léčba. Objednejte se na profesionální dentální hygienu a dopřejte svým zubům péči, kterou si zaslouží.
FAQ – Nejčastější otázky o metodě AirFlow a pískování zubů
Je pískování zubů metodou AirFlow bolestivé?
Metoda AirFlow je obecně velmi dobře snášena a pro většinu pacientů prakticky bezbolestná. Mírný diskomfort může pocítit pacienti s citlivými dásněmi nebo silně exponovanými krčky zubů. V případě potřeby lze lokálně znecitlivět problematické oblasti před zahájením ošetření.
Jak často by mělo být prováděno čištění zubů air flow?
Standardní doporučení pro zdravé pacienty je každých šest měsíců. U pacientů s vyšším rizikem – kuřáků, osob s parodontálním onemocněním, nositelů ortodontických aparátů nebo implantátů – může dentální hygienista doporučit kratší interval, zpravidla každé tři měsíce.
Může AirFlow poškodit zubní výplně nebo korunky?
Ne. Prášek používaný při pískování zubů má velmi nízkou abrazivitu a je šetrný ke všem zubním povrchům včetně kompozitních výplní, keramických korunek a implantátů. Naopak – klasické leštění abrazivní pastou může být pro tyto povrchy rizikovější než air flow čištění zubů.
Lze metodu AirFlow použít u dětí?
Ano, AirFlow lze použít i u dětí, a to od prořezání stálého chrupu. U mléčného chrupu nebo smíšeného chrupu rozhoduje o vhodnosti dentální hygienista nebo zubař individuálně podle stavu chrupu a spolupráce dítěte. Šetrnost metody ji činí vhodnou alternativou i pro mladší pacienty.
Co dělat po ošetření metodou AirFlow?
Po ošetření se doporučuje dvě hodiny nekonzumovat intenzivně barvící potraviny a nápoje – kávu, čaj, červené víno nebo tmavé omáčky – aby bylo umožněno optimální působení fluoridového laku, který je součástí ošetření. Jinak není nutná žádná zvláštní příprava ani omezení. Doporučuje se pokračovat v pravidelné domácí hygieně s fluoridovou pastou.