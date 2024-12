Diktátor, který miluje drahý alkohol a luxus. A tak jeho KLDR posílá vojáky do Ruska a projídá nerostné bohatství

Třicet milionů dolarů mimo jiné za whisky Black Label, koňak Hennessy nebo víno z Bordeaux. To jsou náklady na nejoblíbenější nápoje severokorejského vládce Kim Čong-una. Kde ale jeho země vezme v přepočtu skoro tři čtvrtě miliardy, které vládce a jeho věrní potřebují na rozmařilý životní styl? Za severokorejskou měnu si západní vymoženosti nekoupí, a tak musí vyvážet zboží, za které dostane zahraniční valuty.

Předně je třeba říci, že kvůli sankcím není KLDR žádný exportní premiant. Podle OECD patří severokorejská ekonomika k nejslabším na světě. Z 226 zemí, které organizace sleduje, obsadila ve vývozu 182. místo, což ukazuje, že se ze země vyváží velmi málo zboží. Tamní výroba je zastaralá a spoléhá hlavně na vývoz nerostného bohatství, na které je sever Korejského poloostrova neobyčejně bohatý.

Bohatství jménem wolfram

Číslem jedna v severokorejském mezinárodním obchodu je wolframová ruda. Wolfram je poměrně vzácný kov, který se ve světě používá pro výrobu vláken do žárovek, ale také jako důležitá složka při výrobě munice do děl tanků nebo pancíře, který chrání vojenské bunkry a další opevnění. Vyrábí se z něj i nástroje na obrábění kovů, lopatky turbín a další součástky vysoce namáhaných strojů. Jde tak o velmi žádaný vývozní artikl, na kterém KLDR vydělává podle údajů OECD v přepočtu tři čtvrtě miliardy korun ročně.

Benzín a naftu neumí

Velkou část vývozu tvoří také ropa, které má země nemalé zásoby. Místní rafinérie jsou ale zastaralé, a tak vývoz netvoří benzín ani nafta, na kterých by Kimův režim vydělal podstatně více peněz, ale spíše rafinovaná ropa, která je meziproduktem mezi surovou ropou a zmíněnými palivy. Kdo ale od země, která je na seznamu sankcí jak OSN, tak třeba Evropské unie, odebírá? Země se snaží sankce obejít pomocí firem, které maskují svůj původ.

KLDR zásobuje i Afriku

Severokorejské zboží se tak dostává nejen do Číny a Ruska, zemí, které se obchodem se spřátelenou KLDR nijak netají, ale i do poměrně překvapivých destinací. Jsou jimi třeba Jižní Afrika, kam Kimův režim vyváží třeba průmyslové pece na tavení kovů nebo produkty z hospodářských zvířat, například kožešiny, jak uvádí výše zmíněná organizace. Na exportním seznamu OECD je však třeba také Senegal nebo Nigérie.

Export do Polska i Holandska

Režim Kim Čong-una však také obchoduje s některými evropskými zeměmi. Například do Polska v roce 2022 exportovali Severokorejci zboží z kategorie „Vakcíny, krev, protilátky, toxiny a kultury“. Ta zahrnuje lidskou krev a krev zvířat, imunologické produkty, vakcíny a toxiny. KLDR na tomhle obchodu s Polskem vydělala 1,2 milionu dolarů, tedy skoro 300 milionů korun. To samé zboží šlo i do Nizozemska v podobném objemu. Holanďané také od Severokorejců koupili surový nikl téměř za miliardu korun. Jde o zboží, které se na sankčních seznamech nenachází.

Za vojáka na Ukrajině 47 tisíc měsíčně

Vítaným zdrojem příjmů je i lidská síla. V téhle souvislosti je třeba zmínit severokorejské vojáky, kteří bojují ve válce na Ukrajině. Za jednoho vojáka, který bojuje za Putinova vojska, dostane země podle Business Insideru 2 tisíce dolarů, tedy asi 47 tisíc korun měsíčně. Je téměř jisté, že samotní vojáci z takových peněz neuvidí ani vindru. Všechny totiž jdou severokorejské vládě, která z nich financuje to, co si Kim Čong-un zamane.

