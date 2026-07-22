Hledání práce se mění. JenFirmy.cz nabízejí práci i zkušenosti zaměstnanců
Najít volné pracovní místo je dnes otázkou několika minut. Zjistit, zda člověku bude vyhovovat samotná firma, ale už tak snadné není. Uchazeči proto stále častěji hledají informace, které se do běžného pracovního inzerátu nevejdou. Zajímají je vztahy na pracovišti, přístup vedení, skutečné možnosti růstu i to, zda zaměstnavatel dodržuje to, co slíbil při pohovoru.
Ještě před několika lety začínalo hledání práce především zadáním názvu pozice a lokality. Uchazeč si prošel pracovní nabídky, porovnal mzdu a odeslal životopis. Dnes bývá celý proces podstatně důkladnější.
Lidé si prohlížejí web zaměstnavatele, jeho sociální sítě i veřejně dostupné ekonomické údaje. Hledají také zkušenosti současných a bývalých zaměstnanců.
Právě tento přístup nabízí portál JenFirmy.cz, který na jednom místě spojuje informace o firmách, jejich hodnocení a aktuální nabídky práce.
Uživatel si tak nemusí nejprve najít inzerát a následně složitě dohledávat, co se o zaměstnavateli píše jinde. Z nabídky může přejít na profil společnosti nebo si rovnou otevřít katalog firem s recenzemi zaměstnanců.
Mzda láká, na spokojenost má ale vliv víc věcí
Výše výplaty zůstává jedním z hlavních kritérií při změně zaměstnání. Sama o sobě však nezaručuje, že člověk v nové práci vydrží.
Průzkum Randstad Workmonitor 2026 ukazuje, že mzdu považuje za hlavní lákadlo do nové práce 81 procent respondentů.
- Pro setrvání u zaměstnavatele je však důležitější rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Tu jako hlavní důvod uvedlo 46 procent lidí, zatímco samotnou mzdu jen 23 procent.
- Výrazný je tento trend také v Česku. Nesoulad mezi prací a osobním životem označilo za důvod předchozí změny zaměstnavatele 43 procent českých respondentů.
- Více než čtvrtina by navíc nepřijala nové místo bez pružné pracovní doby a 29 procent bez určité flexibility místa výkonu práce.
Při rozhodování proto hraje roli nejen částka uvedená v inzerátu, ale také rozložení směn, možnost práce z domova, dojíždění, přístup k přesčasům nebo skutečná dostupnost slibovaných benefitů.
Do inzerátu se celá firma nevejde
Pracovní nabídka má omezený prostor. Zaměstnavatel v ní obvykle představí pozici, požadavky, mzdu a několik hlavních výhod. Méně už se z ní člověk dozví o každodenním fungování týmu.
Právě zde mohou pomoci recenze zaměstnavatelů. Uchazeči v nich hledají odpovědi na praktické otázky:
Jak komunikuje vedení?
Dodržuje firma sjednanou pracovní dobu?
Probíhá zaučení skutečně tak, jak zaznělo při pohovoru?
Je možné otevřeně upozornit na problém?
A odpovídá atmosféra na pracovišti obrazu, který firma prezentuje navenek?
Pověst zaměstnavatele přitom může rozhodnout i v případě, že nabízí nadprůměrnou odměnu.
Společnost Randstad uvádí, že polovina kandidátů by nenastoupila do společnosti se špatnou reputací ani tehdy, pokud by nabízela lepší finanční podmínky. Firmy s dobrou pověstí naopak podle společnosti získávají přibližně dvakrát více žádostí o práci.
Jedna negativní recenze ještě nemusí nic znamenat
Hodnocení zaměstnanců není vhodné číst jako jednoduchý rozsudek. Každý člověk má jiné nároky, zkušenosti i vztah ke konkrétnímu nadřízenému. Jedna velmi pozitivní nebo velmi negativní zkušenost proto nemusí vystihovat celou společnost.
Větší vypovídací hodnotu má opakující se vzorec. Pokud více lidí nezávisle na sobě zmiňuje stejné přednosti nebo problémy, stojí za to se na ně zaměřit.
Důležité je také datum recenze. Firma mohla změnit vedení, upravit směnný provoz nebo zavést nové podmínky.
Uchazeč by měl sledovat rovněž způsob, jakým zaměstnavatel na hodnocení reaguje. Věcná odpověď a snaha vysvětlit situaci mohou být lepším signálem než profil, na kterém se objevují pouze obecné pochvaly.
Nabídky, recenze i informace o firmě na jednom místě
JenFirmy.cz propojuje několik kroků, které lidé při hledání práce běžně dělají odděleně.
Vedle pracovních nabídek zde mohou porovnávat hodnocení firem, zjistit jejich základní údaje nebo si prohlédnout zkušenosti zaměstnanců.
U nabídek lze vyhledávat také podle lokality, oboru, typu úvazku, požadované mzdy a hodnocení zaměstnavatele.
Svou zkušenost mohou uživatelé také přidat do hodnocení zaměstnavatele. Recenze pak nepomáhají pouze dalším uchazečům. Zpětnou vazbu mohou využít i samotné firmy, které díky ní zjistí, co zaměstnanci oceňují a kde naopak vzniká rozdíl mezi tím, co slibují, a každodenní realitou.
Rozhodování začíná ještě před pohovorem
Prověřování zaměstnavatele není výrazem nedůvěry. Jde o běžnou součást kariérního rozhodování. Uchazeč firmě nabízí svůj čas, zkušenosti a často i několik dalších let profesního života. Je proto přirozené, že chce vědět více než jen název pozice a výši mzdy.
Pracovní nabídka stále zůstává důležitým začátkem. Díky recenzím zaměstnavatelů, profilům firem a dalším veřejně dostupným informacím však už nemusí být jediným podkladem pro rozhodnutí.
Čím více si člověk ověří ještě před odesláním životopisu nebo podpisem smlouvy, tím menší je riziko, že realita nové práce bude výrazně odlišná od původních očekávání.