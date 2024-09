Houby rostou! V těchto místech jsou momentálně žně

Houbaři se dočkali, konečně to začalo! Houby rostou prakticky po celé České republice. Ovšem paradoxně na některých místech byste je v lese hledali marně. Že to je nesmysl? Naopak! „Drží se na krajích lesů, na cestách. Včera jsem chodil do různých porostů, zkoušel jsem celý den. Výsledky jsou velmi zajímavé,“ uvedl pro Čtidoma.cz zkušený houbař Rostislav Hanák.

Nedávné povodně mohou za to, že by žehrání na sucho mohlo vypadat jako kacířství nebo nepovedený žert. Pravda je ale taková, že například lesy v části Vysočiny opravdu potřebují vláhu, aby se tam rozjely pravé houbové žně. Počasí totiž houbařům jinak přeje, protože je relativně teplo. „Samozřejmě se nedá říct, že jsou lesy vyprahlé. Ovšem velká část vody se nevsákla. Neplatí to ale například pro Pelhřimovsko, kde je vody tak akorát, což se projevuje plnými košíky,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz Hanák.

Ani on ale neměl úspěch ve chvíli, kdy hledal hluboko v lese. Sem tam „prašivka“, jinak pusto, prázdno. „Největší úspěch jsem měl na cestách v nižších polohách. Když jsem vystoupal výše, už to tak žhavé nebylo. Takže doporučuji cesty, různé příkopy. Pokud možno blízko potoků. Hodně jsem toho našel také podél vodní nádrže Trnávka,“ vypočítával Hanák. Bedly, křemenáče, kozáky a hřiby, to jsou jeho nejčastější úlovky.

Chce to vodu a teplo

Nejen na Vysočině má ale houbař šanci, že bude úspěšný. Jak ukazuje mapa pravděpodobnosti růstu hub, v drtivé většině České republiky je alespoň střední šance na slušný nález, na mnoha místech je pak šance vysoká. „Obecně platí, že houby začínají nejvíc růst zhruba deset dní po vydatných deštích a následném teplém počasí. Což je teď v pořádku. Ale musíme brát opravdu v potaz, že povodně byly extrémní a příroda potřebuje na vzpamatování více času.“

Bohužel se může stát, že noční teploty začnou být brzy tak nízké, že houbařská sezóna prakticky skončí. „Ano, to je pravděpodobné. Například na zmíněné Vysočině v následujících dnech klesnou noční teploty ke dvěma třem stupňům. A to už je málo,“ uvědomuje si Rostislav Hanák.

Pozor na první mrazíky

Houbaři by tak neměli váhat, ideální by bylo vyrazit co nejdřív. Je logické, že nízké teploty „nepřijdou“ do lesů hned, přece jen to chvíli trvá. Velmi solidní nálezy momentálně hlásí například okolí Slavkovského lesa v Karlovarském kraji, rozjíždějí se oblíbené Brdy. V Krkonoších a Podkrkonoší je také velká pravděpodobnost nálezu. Ale je potřeba hledat víc než v předešlých letech. Nedá se předpokládat, že to bude „na kosu“. Podmínky se mohou lišit i v rozmezí několika málo kilometrů.

Určitě se však vyplatí sledovat počasí, a jakmile udeří první přízemní mrazíky, dávejte velký pozor. „Houby obsahují až devadesát procent vody, takže jsou na mráz náchylné. Mráz roztrhá vazební strukturu dužiny. Konzumace se pak může stát nebezpečnou,“ upozornil pro Čtidoma.cz Hanák. Po mrazech je tedy lepší pár dní počkat.

Zdroj: autorský článek

