Jak moc škodí elektronická cigareta bez nikotinu: Co všechno vdechujete?
Elektronická cigareta bez nikotinu je zařízení, které zahřívá směs propylenglykolu, glycerinu a aromatických látek na aerosol. Bez nikotinu však stále neznamená bez rizik — i když ve srovnání s klasickou cigaretou jde o zásadně odlišnou kategorii škodlivosti.
V článku se dozvíte
- Vapování může poškozovat cévy, i když nikotin neobsahuje — studie prokázaly aktivaci proteinu, který spouští nekontrolovaný růst cév.
- Aromata jsou možná největším rizikem v beznikotinové bázi — některé příchutě vykazují vyšší toxicitu než jiné.
- Jednorázové elektronické cigarety bez nikotinu jsou rizikovější — složení jejich e-liquidů bývá nejméně transparentní.
- Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje i beznikotinové vapování za potenciálně zdraví škodlivé.
Co najdete v beznikotinovém liquidu (náplni)?
Základ e-cigarety bez nikotinu je takzvaná beznikotinová báze. Jde o směs dvou hlavních látek: propylenglykolu (PG) a rostlinného glycerinu (VG). K nim se přidávají aromata, která dodávají chuť — například meloun, borůvka, máta, vanilka. Tyto látky jsou samy o sobě schváleny jako potravinářské přísady, tedy bezpečné ke konzumaci. Při vapování se však náplň zahřeje na teplotu přibližně 150–250 °C a vznikající aerosol putuje přímo do plic.
Nikotin tyto liquidy sice neobsahují, jinak se však jejich složení od standardních e-cigaret příliš neliší. A právě na tyto látky a jejich účinky se vědci zaměřují čím dál podrobněji.
Škodlivost vapování bez nikotinu: co říkají studie?
Vedlejší účinky elektronické cigarety bez nikotinu: cévy a srdce
Než se zaměříme na konkrétní rizika, je důležité zasadit je do kontextu. Klasická cigareta spalováním tabáku produkuje přes 7 000 chemických látek, z nichž nejméně 70 je prokazatelně karcinogenních — včetně dehtu, oxidu uhelnatého a benzenu. Beznikotinová e-cigareta žádnou z těchto látek neobsahuje. Rizika, která výzkum identifikuje, jsou tedy svou povahou jiná — a podle dosavadních dat výrazně nižší. To ovšem neznamená, že jsou zanedbatelná.
Jedna z nejdetailnějších studií zaměřených přímo na beznikotinové vapování pochází z Anglia Ruskin University. Výzkumníci v rámci této studie vystavili v laboratorních podmínkách lidské endoteliální buňky kondenzátu z beznikotinové jednorázové e-cigarety. Výsledky ukázaly, že kondenzát vyvolal v buňkách zvýšenou tvorbu volných radikálů, endoteliální dysfunkci a aktivoval protein ARF6, jehož nadměrná aktivace narušuje funkci cév a spouští nekontrolovaný růst nových cév — jev spojovaný mimo jiné s nádorovými onemocněními a srdečními poruchami.
Tato zjištění nejsou ojedinělá. Systematický přehled z prosince 2025 publikovaný v Journal of Clinical Medicine zahrnul devět studií přímo zaměřených na účinky elektronické cigarety bez nikotinu na kardiovaskulární systém. Ve všech studiích provedených u lidí se u účastníků po použití beznikotinové e-cigarety objevily akutní cévní poruchy — zhoršená funkce endotelu, oxidační stres, zvýšená tuhost tepen a přechodné výkyvy krevního tlaku.
Jaký vliv má vapování bez nikotinu na ústní dutinu?
Přímý kontakt aerosolu s ústní sliznicí přináší další rizika. Systematický přehled z časopisu Biomedicines (srpen 2025), zaměřený na účinky beznikotinových e-cigaret na celý gastrointestinální trakt, zjistil na základě 21 studií, že expozice beznikotinovému aerosolu zvyšuje produkci zánětlivých látek v dásňových a epiteliálních buňkách, snižuje jejich životaschopnost a mění složení ústního mikrobiomu. Klíčový poznatek: tyto účinky byly srovnatelné s nikotinovými variantami.
Proč jsou aromata větším rizikem, než se zdá?
Aromata jsou možná největším přehlíženým rizikem. Problematický diacetyl, spojovaný s těžkým plicním onemocněním, je sice v EU v e-cigaretách zakázán — jenže aromatických látek používaných v e-liquidech jsou desítky a většina z nich nebyla testována z hlediska inhalační toxicity. To, že je látka bezpečná k jídlu, neznamená, že je bezpečná při inhalaci.
Americká kardiologická asociace ve svém vědeckém stanovisku z roku 2023 uvedla, že aromatické látky mohou i bez přítomnosti nikotinu poškozovat buňky srdce a plic.
Pokud tedy jde o výběr příchutě, platí jednoduchá úměra: čím méně složek, tím méně neznámých — žádná příchutě však nebyla klinicky certifikována jako bezpečná k inhalaci.
Co říká WHO?
Světová zdravotnická organizace (WHO) zaujímá jasné stanovisko: e-liquidy obsahují aditiva, aromata a chemické látky, které mohou být škodlivé – bez ohledu na obsah nikotinu. WHO navíc upozorňuje, že některé e-cigarety označené jako bez nikotinu ve skutečnosti obsahovaly nikotin – bez vědomí uživatele.
Je vapování bez nikotinu bezpečné pro děti a teenagery?
Odpověď zní: „Rozhodně ne." Na internetu však patří fráze jako „vape od 13 let bez nikotinu" nebo „vape od 15 let bez nikotinu" k vyhledávaným tématům — což je alarmující.
Pro dítě nebo teenagera, jehož plíce a cévy se stále vyvíjejí, platí stejné riziko jako u dospělých — jen s tím rozdílem, že jejich tkáně jsou vůči zánětlivým a oxidačním podnětům citlivější. Závislost navíc nemusí být jen fyzická — i bez nikotinu si mozek může vytvořit návyk na gesto a rituál. Vapování navíc není pro nezletilé ani legálně dostupné.
Je vapování škodlivé i bez nikotinu?
Odpověď je: ano — ale s důležitou výhradou. Oproti klasickým cigaretám jde o kvalitativně i kvantitativně odlišnou míru rizika.
Klasická cigareta je jednou z nejlépe zdokumentovaných příčin rakoviny plic, CHOPN a srdečních onemocnění. Beznikotinové vapování tato rizika s velkou pravděpodobností nenese ve stejné míře — aktuální studie zachycují oxidační stres a cévní reakce, ale zatím bez průkazu srovnatelného poškození orgánů. Přesněji řečeno — zatím neznáme přesnou míru dlouhodobého rizika, protože studie chybí.
Pokud jste nekuřák, neexistuje racionální důvod s vapováním začínat — ani v beznikotinové verzi. Pokud kouříte a uvažujete o přechodu na e-cigaretu jako o cestě ke snížení rizik, jde o zásadně jiný kontext — přechod z klasické cigarety na beznikotinové vapování pravděpodobně představuje výrazné snížení celkové expozice škodlivinám, i když rizika zcela nevymizí.
Více o tom, pro koho vapování bez nikotinu smysl má a jestli hrozí závislost, najdete v navazujícím článku.
Nejčastější otázky o vapování bez nikotinu
Jak se liší e-cigareta bez nikotinu od klasické cigarety?
Klasická cigareta produkuje spalováním tabáku dehet, oxid uhelnatý a stovky karcinogenních látek. E-cigareta bez nikotinu tyto látky neobsahuje, ale nahrazuje je jiným typem rizika — aerosolem z chemických sloučenin, jejichž inhalační toxicita se teprve zkoumá.
Co je v beznikotinovém liquidu?
Beznikotinový liquid obsahuje beznikotinovou bázi — směs propylenglykolu a glycerinu — a aromatické látky dodávající chuť. Neobsahuje nikotin ani tabák, ale při zahřívání vznikají reakční produkty, jejichž dlouhodobé účinky nejsou plně prozkoumány.
Je vapování bez nikotinu škodlivé?
Ano. I bez nikotinu obsahuje aerosol z e-cigaret propylenglykol, glycerin a aromata, která při zahřívání mohou způsobovat oxidační stres, záněty v plicích a cévní poruchy. Krátkodobé studie na lidech tyto efekty opakovaně potvrzují.
Mohou elektronické cigarety bez nikotinu používat děti a dospívající?
Ne. Ani beznikotinové produkty nejsou bezpečné. Aerosol může i bez nikotinu způsobovat poškození plic a cév. Navíc vyvíjející se tkáně dětí a teenagerů jsou vůči zánětlivým podnětům citlivější.
Jsou jednorázové elektronické cigarety bez nikotinu rizikovější?
Potenciálně ano. U jednorázových zařízení bývá složení e-liquidu nejméně transparentní a obsah aromatických látek nejvyšší — přitom právě aromata jsou podle dostupných studií jedním z hlavních zdrojů rizika beznikotinového vapování.
Článek vychází z aktuálně dostupných vědeckých studií (stav: duben 2026). Většina citovaných výzkumů zachycuje krátkodobé účinky — dlouhodobá data zatím chybí. Text slouží jako edukační přehled a nenahrazuje konzultaci s lékařem.
Zdroje:
Spurrier-Best et al. (2026). Nicotine-free electronic vape fluid stimulates angiogenic processes in vitro through ARF6-mediated oxidative stress. Frontiers in Toxicology. PMC12872546.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12872546/
Boras et al. (2025). Impact of Nicotine-Free Electronic Cigarettes on Cardiovascular Health: A Systematic Review. Journal of Clinical Medicine. PMC12734375.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12734375/
Jukić et al. (2025). Effects of Nicotine-Free E-Cigarettes on Gastrointestinal System: A Systematic Review. Biomedicines. PMC12383567.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12383567/
American Heart Association (2023). Cardiopulmonary Impact of Electronic Cigarettes and Vaping Products. Circulation.
https://newsroom.heart.org/news/current-evidence-identifies-health-risks-of-e-cigarette-use-long-term-research-needed
WHO (2024). Tobacco: E-cigarettes. World Health Organization.
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/tobacco-e-cigarettes