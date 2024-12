Jediná zbraň proti ruské superraketě? Mají ji prý Američané

Rusko se chlubí údajně nesestřelitelnou balistickou raketou Orešnik. Nicméně na každou zbraň existuje i protizbraň, jak říkají vojenští analytikové, a nejinak je to také v případě vychvalovaného Orešniku.

Hodně se o ní v poslední době namluvilo, hodně jsme o ní slyšeli a má být novou ruskou ničivou zbraní. Někteří vojenští analytikové však o síle balistické střely Orešnik, kterou Vladimir Putin tak vychvaluje a kterou měli ruští okupanti použít při útoku v probíhající válce na ukrajinské město Dnipro těsně před Vánoci, pochybují. A nejen proto, že má jít jen o vylepšenou střelu ze 70. let, která podle všeho není ani hypersonická.

Ruský vzdušný expres

Údaje o Orešniku se liší a jsou v určitých ohledech rozporné. To, co víme, je skutečnost, že raketa středního doletu je charakteristická svou velkou rychlostí, která prý přesahuje 10 machů, to znamená 12 300 km/h, respektive 3,40 km/s. Střela je vybavena šesti hlavicemi, z nichž každá údajně obsahuje submunici.

Protizbraň existuje

Rusko se každopádně pýří tím, že se jedná o typ rakety, který nemůže protivzdušná obrana nepřítele ani zachytit, ani zlikvidovat. Nicméně jak uvádí dobře informovaný magazín National Interest, i na Orešnik existuje účinný prostředek, který ho může zničit. Jedná se o americký protiletadlový raketový komplet THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), o který už projevili před časem zájem obránci před ruskou invazí.

THAAD Terminal High Altitude Area Defense představuje systém, jenž je navržen na sestřelování balistických raket krátkého i středního doletu, což je již zmiňovaná charakteristika Orešniku. Nicméně THAAD disponuje omezenou schopností zasahovat rovněž mezikontinentální rakety a také vybrané cíle pohybující se v kosmickém prostoru. Účinný dostřel systému činí přibližně 200 km.

Neničí explozí

Americký protiletadlový komplet je charakteristický tím, že neničí cíle explozí, ale zásahem kinetické hlavice. Výrobcem systému je zbrojní gigant Lockheed Martin, který mimo jiné dodává i stíhačky F-35. THAAD vstoupil do služby v roce 2009 a výrobce jej průběžně modernizuje, což v sobě zahrnuje například zlepšení ničivého účinku kinetické hlavice.

Web Army Recognition píše, že mezi výhody THAADu patří jeho snadná přenositelnost. Tím pádem je snížená šance nepřítele jej zlikvidovat.

První křest bojovým ohněm proběhl v roce 2022 ve Spojených arabských emirátech. THAAD tehdy zničil jednu balistickou raketu středního doletu mířící na ropné zařízení, kterou vyslalo Íránem podporované militantní hnutí Hútiů, aktivní zvlášť v západním Jemenu.

