Jen vyšší výplata nestačí. Špatně vybraná práce vás může stát víc, než myslíte
Člověk hledá novou práci, otvírá inzeráty a porovná hlavně mzdy. Kde nabízejí víc, tam to přece dává větší smysl. Jenže v praxi může nabídka s vyšší výplatou vyjít hůř než práce, která na papíře působí skromněji.
Rozhoduje totiž také dojíždění, směny, jistota smlouvy, náklady kolem práce, skutečná výše prémií nebo to, jestli vám po směně zbude energie na osobní život.
K dobrému rozhodnutí se hodí udělat si přehled o tom, co se kde za kolik nabízí. Na pracovním portálu JenPráce.cz lze procházet aktuální pracovní nabídky, které jdou filtrovat mimo jiné podle lokality, mzdy, typu úvazku, vzdělání nebo práce z domova.
U konkrétních pozic mohou uchazeči vybírat mezi hlavním pracovním poměrem, brigádou či zkráceným úvazkem.
Kolik vás bude stát cesta do práce?
Půlhodina navíc ráno a půlhodina odpoledne znamená pět hodin týdně. To je dvacet hodin měsíčně, což je dva a půl pracovního dne.
Vyšší mzda o pár tisíc korun tak nutně nemusí být výhra. Zvlášť když do práce jezdíte autem a přijdete kvůli ní o volné večery nebo čas s rodinou.
Kolik z nabízené mzdy je jistých?
V inzerátech často svítí částka „až“. Výdělek až 50 tisíc. Samotné slovo „až“ není špatně, je ale potřeba vědět, co se za ním skrývá.
Rozdíl mezi základní mzdou a možnou odměnou může být zásadní.
Část peněz může záviset na výkonu, směnách, docházce, prémiích nebo výsledcích celého týmu.
Praktická otázka na pohovoru zní: „Kolik si na této pozici reálně vydělám po zkušební době bez mimořádných přesčasů?“
Kolik stojí směny?
Někomu směnný provoz vyhovuje. Jinému po pár týdnech rozhodí spánek, rodinu i zdraví. Důležité je zjistit, jak směny skutečně vypadají.
Střídají se ranní a odpolední? Jsou i noční? Pracuje se o víkendech?
Některé náklady nejsou hned vidět.
Obědy. Doprava. Parkování. Hlídání dětí. Nutnost být dostupný i mimo pracovní dobu.
Právě tady často spočívá rozdíl mezi nabídkou, která vypadá na první pohled dobře, a prací, která bude dávat dlouhodobě smysl.
Jak si nabídku práce rychle spočítat?
Když si porovnáte tři až pět nabídek, často se ukáže, že nejvyšší mzda nemusí být nejlepší volba. Stačí si u každé nabídky odpovědět na pár otázek.
- Kolik je jistý základ mzdy?
- Kolik času strávím dojížděním?
- Kolik mě bude stát doprava?
- Jaké směny budu mít?
- Jakou smlouvu dostanu?
Nabídka, která na první pohled nevypadala nejatraktivněji, může dávat větší smysl pro běžný život.
Dobrá práce není jen ta, která víc platí
Český trh práce se mění a momentálně připomíná frustrující seznamku. Na obou stranách je plno zájemců, ale neshodnou na tom, co od sebe chtějí.
Volná místa i lidé bez práce v zemi sice jsou: květnová nezaměstnanost byla podle Úřadu práce ČR na úrovni 4,8 %, jenže se podle analýz Českého statistického úřadu často míjejí. Firmy marně hledají specifické profese, zatímco uchazeči mají jinou kvalifikaci nebo bydlí na druhém konci republiky.
Protože jsou firmy zoufalé a přetahují se o lidi, začínají slibovat hory doly a přeplácet se. V takové atmosféře je snadné skočit po první nabídce, která oslní vysokým platem. Jenže právě proto je důležité nebrat hledání práce jako závod.