Kam na obří hřiby? Toto jsou zaručené tipy, v článku video jako z pohádky

Houbaření je český národní sport a podle toho to v těchto dnech vypadá kolem lesů. Jedno auto vedle druhého, zejména o víkendech lesy „praskají ve švech“. Podle mapy, která ukazuje pravděpodobný růst hub, je to logické. V celém Česku je pravděpodobnost nálezu minimálně střední, v některých oblastech země dokonce vysoká. Někdo by si tak mohl říct, že se už v podstatě nedá žádná pořádná houba najít, protože nájezdům houbařů nemohlo nic odolat.

Opak je však pravdou, i v těchto dnech se dají najít například kolosální hřiby. Houbař se pak může ocitnout jako v pohádce, což dokazuje video autora tohoto článku. „Je vidět, že jste se řídil mými radami,“ usmíval se Jaroslav Komárek. Měl pravdu, bez jeho „nasměrování“ by asi takový nález nebyl možný. Přitom to není žádná „raketová věda“, jak s humorem sobě vlastním sám zkušený houbař podotýká.

Která místa jsou tutovka?

Podle něj se totiž stačí řídit několika jasnými pravidly. „V první řadě musíte někam, kam noha důchodcova nevstoupila. Což není tak složité, většina z nich daleko nedojde, což nemyslím nijak zle, ale pouze jako fakt. Dále je třeba se ‚zbavit‘ rodin, které jsem si pracovně nazval ‚Homolkovi‘. Ti nejen že dělají hluk, ale rozšlapou skoro všechno. A i ta houba raději vezme nohy na ramena. Když splníte tyhle dvě podmínky, je třeba pozorovat přírodu.“

Když se tedy bavíme o hřibech, ideálně pak velikosti talíře, rovnou podle Komárka zapomeňte na listnaté lesy. „Ty si nechte na léto. Nebo se mrkněte, jestli tam nejsou kozáci. Ale podle mě úspěšní nebudete. A paběrkovat přeci nechceme.“ Smrkové lesy jsou téměř jistota, ale ne jen tak ledajaké. „Najděte si nižší stromy, pod kterými roste mech v kombinaci s trávou. Případně borůvčí. A tam hledejte. Sním svůj klobouk, když za chvíli nevyjdete s vítězným úsměvem a hromadou praváků.“

A pak je tu ještě jeden tip, který slovy Komárka zabírá – kraje lesů. „Zase myslete na trávu, borůvčí, případně částečně i mech. A nezapomeňte prozkoumat i louky. Praváci, kozáci, křemenáči. Sem tam liška, ale to už je spíš vzácnost v polovině října. Dobré je si ‚vyčíhat‘, na které straně lesů u vás něco roste. A z těchto stran pak lesy obkroužit, protože na protilehlé většinou naopak neroste nic,“ doplnil Komárek.

Ještě je pár dní čas

Také tento zkušený houbař je zastáncem teorie, že v těchto dnech vůbec nemá smysl chodit do lesa. Stačí se procházet kolem dokola a hledat vhodná místa. „Bedly už nesbírám, stejně tak klouzky. Zaměřil jsem se jen na praváky kvůli sušení. Navíc jsou téměř stoprocentně bez červíků,“ dodal pro Čtidoma.cz Jaroslav Komárek.

On sám „řádí“ na Vysočině, zejména na Pelhřimovsku či Humpolecku. Má několik míst, která obchází, a vždy se vrací s parádními úlovky. Faktem je, že minimálně ještě týden houby porostou ve velkém, šanci najít má úplně každý. Od 20. října se však začne ochlazovat a podmínky pro růst hub se rapidně zhorší.

