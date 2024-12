Poslední vražda v roce. Pátrání trvalo pouze dva dny

Poslední den v roce 2011 volal na linku 158 muž, který našel ohořelou mrtvolu u obce Podolí na Brněnsku. Policie ihned zahájila pátrání. Práce kriminalistů netrvala dlouho a během dvou dní dopadli pachatele a zjistili podrobnosti vraždy, jak se dočteme na policie.gov.cz.

Byla to vražda v afektu

Hned 2. ledna zadrželi kriminalisté podezřelého a podezřelou z Brna. Vražda proběhla na 1. svátek vánoční v bytě v Židenicích, který zesnulý pronajímal své známé. Tehdy zde byl na návštěvě budoucí vrah. K činu došlo v afektu a pod vlivem alkoholu. „Motivem skutku byly osobní spory mezi oběma muži. Vražda dle zjištěných informací plánovaná nebyla. Po konfliktu, ke kterému přispěl alkohol, pachatel poškozeného zardousil,“ vysvětluje mjr. Mgr. Bc. Petra Ledabylová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Zatímco vrah zabíjel, ve vedlejším pokoji pobývala žena, která měla od oběti pronajatý byt. Po činu ji pachatel požádal, aby mu pomohla odklidit nehybné tělo, a ona souhlasila. Společně mrtvolu zabalili do potravinové folie a prostěradla. Stačilo jen rozčtvrtit a bylo by to dokonalé. Na Štěpána kolem třetí hodiny ranní odnesli tělo do auta a muž ho odvezl na osamělé místo poblíž obce Podolí. Poněvadž chtěl policistům v případě nalezení mrtvoly znemožnit identifikaci, polil tělo benzinem a zapálil ho.

Spolupachatelka

Spolupachatel podle trestního zákona: „Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama.“

Žena, která se na trestném činu podílela, nemohla vyváznout bez trestu. Jednak pomáhala při odklízení zesnulého a jednak vraha kryla, ačkoliv se samotné vraždy nezúčastnila. „Na usmrcení poškozeného se nepodílela, po jeho smrti však pomáhala pachateli naložit tělo do auta. Žena o dva dny později oznámila na policii, že pohřešuje svého bytného,“ uvádí Petra Ledabylová. Tato lež jí však nepomohla a spíše navedla policii na správnou stopu.

Viníci dlouho spravedlnosti neunikali

K rychlému vyřešení případu přispěla řada okolností. Totožnost pohřešovaného a posléze nalezené mrtvoly zjistili vyšetřovatelé rychle a snadno díky moderním kriminalistickým metodám a hloupému oznámení spolupachatelky. Intenzivní práce policistů, při které zjišťovali informace, prováděli výslechy a šetření kolem zavražděného, přinesla své plody. „Zajistili jsme výslechy řady osob, vyhodnotili stopy zajištěné na místě činu a kamerové záznamy a nechali vypracovat řadu posudků znalců. Důkazní materiál pak byl předložen soudu,“ tvrdí Petra Ledabylová.

Čtyřicetiletý muž a dvacetiletá žena tedy dlouho na svobodě nezůstali a putovali do rukou spravedlnosti. Muž sedí za mřížemi za vraždu na 13 let. Žena si ve vězení odpykala dvouletý trest za nadržování s podmíněným odkladem na pět let. Podle trestního zákoníku se nadržování chápe ve smyslu „kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu“.

Vánoce jsou svátky lásky a míru, ale tento případ nám připomíná, že i v těch nejkrásnějších obdobích roku se může skrývat zlo. Ztráta lidského života je vždy tragédie, ale právě o Vánocích, kdy se scházíme s rodinou a přáteli, cítíme tuto ztrátu o to více. I když tento případ zanechal u některých lidí pachuť, nesmíme ztratit víru, že příští rok bude přece jenom lepší. Vánoce jsou přeci svátkem naděje a nového začátku.

Zdroje: autorský článek

