Příprava zahrady na léto
Letní měsíce jsou období, kdy se zahrada stává srdcem domova – místem pro relaxaci, rodinná setkání a odpočinek uprostřed přírody. Abyste si však svůj zelený prostor plně užili, vyplatí se jej řádně připravit na teplejší dny. Dobře naplánované aktivity na jaře a začátkem léta vám pomohou vyhnout se problémům a pečovat o vaše rostliny, zahradní vybavení a estetiku vaší zahrady. Zde jsou praktické tipy, jak připravit zahradu na léto.
Začněte úklidem
Chcete-li připravit svou zahradu na léto, začněte úklidem. Nejprve odstraňte z trávníku a záhonů veškeré zbývající listí, malé větvičky a organický odpad.
Při úklidu se starajte i o trávník. Proveďte vertikutaci, abyste zlepšili proudění vzduchu ke kořenům, aplikujte dusíkaté hnojivo a případné mezery vyplňte novým osivem. Odstraňte plevel a kypřete půdu v záhonech, abyste je připravili na novou výsadbu. Hodit se vám bude i strunová sekačka.
Péče o rostliny, které ozdobí vaši letní zahradu
Jakmile skončíte s úklidem, ujistěte se, že vaše zahrada v létě kvete a těší vás barevnými květy. Již v dubnu a začátkem května můžete bezpečně vysadit muškáty, surfinie, lobelie, begónie a měsíčky lékařské. Tyto druhy se rychle rozvíjejí a bohatě kvetou až do září. Cibule mečíků, jiřin a lilií je nejlepší vysadit do země po pominutí rizika mrazů – obvykle po 15. květnu.
Při plánování výsadby zvažte také trvalky, které nejen přežijí léto, ale zůstanou s vámi i po další sezóny. Rudbekie, třapatky, šalvěje a rozchodníky dobře snášejí vysoké teploty a s minimální péčí mohou kvést i několik týdnů v kuse. Pokud máte balkon, terasu nebo malý prostor, zvažte květináče a truhlíky. Vytvořte v nich kompozice kombinací závěsných rostlin, jako je bakopa nebo dichondra, s vyššími, jako je patagonská verbena, a celek doplňte výplňovými rostlinami, jako jsou petúnie.
Nezapomeňte na ochranu před škůdci
Léto je obdobím zvýšené aktivity hmyzu a rozvoje plísňových chorob. Vyplatí se sledovat stav vašich rostlin a v případě potřeby rychle reagovat. Používejte přírodní ochranné přípravky, například na bázi česneku nebo kopřivy. Pokud je hrozba vysoká, použijte chemické přípravky, ale používejte je podle pokynů. Odstraňujte nemocné listy a napadené rostliny, abyste zabránili šíření infekce. Správné rozestupy mezi rostlinami, dobré větrání a vyhýbání se přemokření také pomáhají snižovat zdravotní problémy ve vaší zahradě.
Upravte i prostor pro relaxaci
Abyste si v létě zajistili odpočinek na zahradě, zkontrolujte prostor terasy a nábytek.
Plastové předměty omyjte vodou a jemným čisticím prostředkem a dřevo před vystavením slunečnímu záření osvěžte specializovanými přípravky a impregnujte. Při výběru nového nábytku zohledněte jeho odolnost vůči povětrnostním vlivům. Nejlepší volbou je exotické dřevo nebo technoratan. Křesla a stoly umístěte na místa chráněná před větrem. Zvažte instalaci markýzy, stínicí plachty nebo velkého slunečníku – účinně vás ochrání před ostrým sluncem. Zvažte také osvětlení. Můžete ho zajistit LED svítidly, solárními světly a reflektory s pohybovými senzory, které zlepší funkčnost vaší zahrady po setmění.