Příprava zahrady na léto

Jarní pče o zahradu: Nejdříve úklid, od května můžete bezpečně vysadit muškáty, surfinie, lobelie, begónie a měsíčky lékařské. Rychle rozvíjejí a kvetou až do září. Cibule mečíků, jiřin a lilií je nejlepší vysadit později
Jarní pče o zahradu: Nejdříve úklid, od května můžete bezpečně vysadit muškáty, surfinie, lobelie, begónie a měsíčky lékařské. Rychle rozvíjejí a kvetou až do září. Cibule mečíků, jiřin a lilií je nejlepší vysadit později
komerční sdělení

Letní měsíce jsou období, kdy se zahrada stává srdcem domova – místem pro relaxaci, rodinná setkání a odpočinek uprostřed přírody. Abyste si však svůj zelený prostor plně užili, vyplatí se jej řádně připravit na teplejší dny. Dobře naplánované aktivity na jaře a začátkem léta vám pomohou vyhnout se problémům a pečovat o vaše rostliny, zahradní vybavení a estetiku vaší zahrady. Zde jsou praktické tipy, jak připravit zahradu na léto.

reklama

Začněte úklidem

Chcete-li připravit svou zahradu na léto, začněte úklidem. Nejprve odstraňte z trávníku a záhonů veškeré zbývající listí, malé větvičky a organický odpad. 

Při úklidu se starajte i o trávník. Proveďte vertikutaci, abyste zlepšili proudění vzduchu ke kořenům, aplikujte dusíkaté hnojivo a případné mezery vyplňte novým osivem. Odstraňte plevel a kypřete půdu v ​​záhonech, abyste je připravili na novou výsadbu. Hodit se vám bude i strunová sekačka.


Péče o rostliny, které ozdobí vaši letní zahradu

Jakmile skončíte s úklidem, ujistěte se, že vaše zahrada v létě kvete a těší vás barevnými květy. Již v dubnu a začátkem května můžete bezpečně vysadit muškáty, surfinie, lobelie, begónie a měsíčky lékařské. Tyto druhy se rychle rozvíjejí a bohatě kvetou až do září. Cibule mečíků, jiřin a lilií je nejlepší vysadit do země po pominutí rizika mrazů – obvykle po 15. květnu.

Při plánování výsadby zvažte také trvalky, které nejen přežijí léto, ale zůstanou s vámi i po další sezóny. Rudbekie, třapatky, šalvěje a rozchodníky dobře snášejí vysoké teploty a s minimální péčí mohou kvést i několik týdnů v kuse. Pokud máte balkon, terasu nebo malý prostor, zvažte květináče a truhlíky. Vytvořte v nich kompozice kombinací závěsných rostlin, jako je bakopa nebo dichondra, s vyššími, jako je patagonská verbena, a celek doplňte výplňovými rostlinami, jako jsou petúnie.

Nezapomeňte na ochranu před škůdci

Léto je obdobím zvýšené aktivity hmyzu a rozvoje plísňových chorob. Vyplatí se sledovat stav vašich rostlin a v případě potřeby rychle reagovat. Používejte přírodní ochranné přípravky, například na bázi česneku nebo kopřivy. Pokud je hrozba vysoká, použijte chemické přípravky, ale používejte je podle pokynů. Odstraňujte nemocné listy a napadené rostliny, abyste zabránili šíření infekce. Správné rozestupy mezi rostlinami, dobré větrání a vyhýbání se přemokření také pomáhají snižovat zdravotní problémy ve vaší zahradě.

Upravte i prostor pro relaxaci

Abyste si v létě zajistili odpočinek na zahradě, zkontrolujte prostor terasy a nábytek.

Plastové předměty omyjte vodou a jemným čisticím prostředkem a dřevo před vystavením slunečnímu záření osvěžte specializovanými přípravky a impregnujte. Při výběru nového nábytku zohledněte jeho odolnost vůči povětrnostním vlivům. Nejlepší volbou je exotické dřevo nebo technoratan. Křesla a stoly umístěte na místa chráněná před větrem. Zvažte instalaci markýzy, stínicí plachty nebo velkého slunečníku – účinně vás ochrání před ostrým sluncem. Zvažte také osvětlení. Můžete ho zajistit LED svítidly, solárními světly a reflektory s pohybovými senzory, které zlepší funkčnost vaší zahrady po setmění.

https://www.ctidoma.cz/clanek/zajimavosti/priprava-zahrady-na-leto-80156
reklama
Vstoupit do diskuse
reklama

Jindřich Plachta trpěl trémou. Ženy odsunul stranou a srdce zaslíbil KSČ

Co ukradli legionáři v Rusku? Díky zradě na Kolčakovi se z nich stali boháči

Včelařovo vyznání. Koníček na celý život, který chytne za srdce a pomáhá světu

Jak to dopadne, když vyrazíme na špacír do lesa s průvodcem. Rozhovor s lesním terapeutem Alešem Miklíkem

Mexický král Maxmilián panoval velice krátce. Byl jako šachová figurka a poprava na sebe nenechala dlouho čekat

Štědrovečerní večeře. Stát od státu to je jiné. Některé národy ani rybu nejedí

Mánie šlechtičny Marie Justiny. Byla to chorá vězeňkyně ve vlastním paláci. Dnes by stačila ambulantní léčba

Vlasový skalp. Mastné vlasy, lupy, jejich vypadávání a jak na ně?

reklama
reklama

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

čtidoma.cz
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz
© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.
Kontakty | Etický kodex | Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů