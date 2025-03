Severokorejský vůdce má už 140 kilo. Potřebuje léky ze západu, diplomati je shánějí

Kim Čong-un má trable se zdravím dlouhodobě. V posledních měsících to ale vypadalo, že si vzal rady lékařů k srdci, protože výrazně zhubnul. Z posledních fotografií, které lze vzhledem k informačnímu embargu z KLDR datovat, to vypadá, že vůdce, který už od roku 2021 postupně hubnul, svou váhu nabral zpět. Na fotografiích z poslední návštěvy Putina u Kima je vidět, že se vůdce Severní Koreje opět výrazně "spravil".

Kim je nemocný

Obezitou to však nekončí. Agentura AP zveřejnila zprávu, podle které má Kim podlomené zdraví. Ta cituje jihokorejskou tajnou službu, která zjistila, že vysocí jihokorejští diplomaté shání v zahraničí urgentně léky – konkrétně na vysoký krevní tlak a cukrovku. Mají být určeny právě pro Kim Čong-una, jehož zdravotní stav se podle všeho v posledních týdnech výrazně zhoršil. Podle vyjádření jednoho z jihokorejských zákonodárců patří Kim do vysoce rizikové skupiny ohrožené srdečními onemocněními.

Vůdce postihl jo-jo efekt

Kim Čong-un, který měří asi sto sedmdesát centimetrů, podle odhadů různých agentur vážil původně asi sto čtyřicet kilo. Poté výrazně zhubnul až dvacet kilogramů a už tenkrát se hovořilo o zhoršení jeho zdravotního stavu. Tehdy to však jihokorejská tajná služba NIS popřela s tím, že shozených dvacet kilo bylo zřejmě způsobeno Kimovým zdravějším životním stylem a snahou získat si sympatie lidí. Nyní je ale situace zřejmě vážnější.

Kim se dokonce nezúčastnil ani výročí úmrtí svého dědečka Kim Ir-sena, které připadalo na osmého července. To bylo dříve nemyslitelné, vůdce se oficiálních akcí neúčastnil jen v případě vážných zdravotních problémů. Kimův otec i dědeček zemřeli na komplikace související se srdečními problémy a Kim jim podle slov jihokorejských špionů jde doslova naproti.

Bude další diktátor žena?

V jedné z nejuzavřenějších zemí světa je Kimovo zdraví o to větší problém, protože čtyřicetiletý vůdce ještě nejmenoval svého nástupce. V případě nepředpokládaných událostí by se totiž mezi severokorejskou elitou mohl strhnout mocenský boj. Stále více se proto mluví o Kim Ču-e, jeho oblíbené dceři, které je asi jedenáct let. Ta se teď ve společnosti otce začala objevovat podstatně častěji a rozvířila spekulace o tom, že právě ona bude nástupkyní svého otce. I severokorejský tisk o ní mluví jako o „oblíbené dceři“. Může se tak klidně stát, že nejuzavřenější diktatura světa bude mít ženskou vládkyni.

KAM DÁL: Trumpa může porazit starý bílý muž. Kamala Harris hledá druhého Bidena