Soukromí v přízemí: Jak plisse žaluzie řeší pohledy z ulice bez zbytečné tmy?
Bydlení v přízemí má svoje výhody. Nemusíte řešit výtah, vynášení nákupu je jednodušší a často máte blíž ven. Jenže má to i jednu nepříjemnou stránku, která se začne projevovat hned první večer. Stačí rozsvítit a máte pocit, že jste ve výloze.
Lidé procházejí kolem, někdo se podívá jen letmo, jiný se zastaví o vteřinu déle. Instinktivně sáhnete po záclonách nebo závěsech, jenže tím si zároveň zatemníte byt. Takže musíte řešit hlavní dilema: soukromí, nebo světlo? Naštěstí jsou tu plisse žaluzie!
Plisse žaluzie a jejich výhody
Plisse žaluzie zaujmou již na první pohled svým elegantním a funkčním provedením. Tkanina je skládaná do charakteristického harmonikového tvaru a pohybuje se v profilu směrem nahoru i dolů, což je podstatný rozdíl oproti klasickým typům stínění. Jejich předností je variabilita regulace zastínění, protože nejste omezeni pouze jedním směrem ovládání. Žaluzie lze stahovat shora dolů, zespodu nahoru, případně nastavit přesně takový pás zastínění, který aktuálně vyhovuje vašim potřebám. V každodenním provozu oceníte zejména jejich schopnost zachovat dostatek denního světla v interiéru a současně zajistit účinnou ochranu soukromí.
Velkou roli hrají samotné látky. Na výběr jsou varianty, které světlo jen jemně rozptýlí, ale i takové, které dokážou prostor výrazně zatemnit. Oblíbené jsou i reflexní materiály, které odrážejí část slunečního záření a pomáhají udržet příjemnější teplotu v interiéru.
Zajímavá je také možnost kombinace dvou látek v rámci jednoho okna. Jedna část může být více průsvitná pro běžné denní fungování, druhá naopak zatemňující třeba na večer. Nemusíte tak řešit dvě různé varianty stínění.
A pak jsou tu atypické tvary. Plisse žaluzie totiž můžete použít i na šikmá okna, oblouky nebo atypické rozměry, kde klasické žaluzie často naráží na své limity. Plisse se dokážou jednoduše přizpůsobit i tam, kde klasické žaluzie končí.
Způsoby ovládání
Na rozdíl od některých moderních systémů, které mohou na první pohled působit příliš technicky nebo složitě, je ovládání plisse žaluzií velmi intuitivní a uživatelsky přívětivé. Nejčastěji se využívá manuální způsob ovládání, a to pomocí šňůrky, madla nebo posuvného profilu, díky kterému lze zastínění jednoduše nastavit přesně do požadované polohy. Není potřeba nic programovat ani složitě nastavovat. Prostě posunete a hotovo.
Proč se hodí právě do přízemních bytů
V přízemních prostorách je potřeba řešit soukromí odlišně než u oken ve vyšších podlažích. Nejde pouze o regulaci světla, ale především o omezení pohledů zvenčí. A právě v tomto ohledu vynikají plisse žaluzie svou praktičností a flexibilitou. Spodní část okna lze zakrýt, zatímco horní zůstává volná, takže do interiéru stále přirozeně proniká denní světlo, avšak nežádoucí pohledy z ulice jsou účinně odstíněny. Prostor tak zůstává světlý, ale zároveň působí mnohem klidněji a uzavřeněji.
Plisse žaluzie jednoduše zapadnou do interiéru a přirozeně ho doplní. A je jedno, jestli řešíte malý městský byt, nebo větší prostor, kde potřebujete kombinovat světlo a soukromí.