Temná minulost nového ministra zdravotnictví: Robert Kennedy propadl heroinu, teď chce uzdravit Ameriku

Problémové dítě z velmi slavné rodiny. Tak by se dala popsat turbulentní kariéra Roberta F. Kennedyho juniora, kterého si Donald Trump vybral za svého ministra zdravotnictví. RFK Jr., jak mu Američané zkráceně říkají, prožil obrovské trauma, když mu v jeho čtrnácti letech zavraždili otce. Ví také, co je to těžká drogová závislost, a má velmi blízko k četným konspiračním teoriím.

Prokletá rodina. I tak se někdy mluví o klanu Kennedyů. Tohle jméno se v americké politice objevuje přes osmdesát let a ne vždy má pro Američany pozitivní význam. Velmi podobně je to i u současného zástupce rodiny, Roberta F. Kennedyho juniora. Ten je synovcem zastřeleného prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho a synem rovněž zastřeleného horkého kandidáta na prezidenta Roberta seniora.

Dětství z pekla

Robert Kennedy junior si prožil těžké dětství. Byl jedním z jedenácti sourozenců. Jeho otce zabili, když mu bylo čtrnáct let, a byl tehdy jedním z nosičů jeho rakve. Na pohřbu také četl úryvky z otcových projevů. Tragická událost ho velmi zasáhla a mnohokrát ji zmiňoval právě v souvislosti se svou pozdější závislostí na návykových látkách. Po smrti otce žil dokonce v náhradní rodině a vystudoval až třetí internátní školu. Z předchozích dvou ho vyhodili kvůli užívání drog.

Drogová závislost a smrt bratra

Už v patnácti letech Robert Kennedy věděl, co je to heroin. O své tehdejší závislosti se nebojí mluvit a podle svých slov byl na opiátu závislý čtrnáct let. V roce 1983 nastoupil na léčení a dokázal se závislosti zbavit. Jeho mladší bratr David ale takové štěstí neměl. Zemřel ve věku 28 let na předávkování drogami v hotelu Brazilian Court v Palm Beach. Pitva v jeho těle prokázala směs kokainu, léku proti bolesti Demerolu a uklidňujícího prostředku Mellarilu. Robert Kennedy junior teď říká, že Amerika potřebuje léčbu stejně tak jako kdysi on.

Na léčení dochází dodnes

Navzdory své závislosti vystudoval Harvard a právnickou fakultu na University of Virginia. Na schůzky v rámci odvykacího programu chodí dodnes. V podcastu Sage Steele se svěřil, že mu jeden z účastníků odvykacího programu řekl, aby jej navštěvoval, dokud se nebude cítit dobře. „Chodím tam už 40 let a pořád se mi můj stav nelíbí. Chodím tam také proto, že zbytek mého života pak funguje,“ řekl Kennedy. Připouští ale, že i teď nad ním visí strašák jménem drogy. „Dávám si pozor na užívání čehokoliv, co se snaží vyřešit prázdnotu a neklid uvnitř mě něčím vnějším,“ dodal.

Trumpův kůň pro zdravotnictví

Přes to všechno si jej Donald Trump vybral jako ministra zdravotnictví. „Jsem nadšený, že budu moci jmenovat Roberta F. Kennedyho Jr. ministrem zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států,“ oznámil v jednom ze svých projevů. „Američané byli příliš dlouho drceni průmyslovým potravinářským komplexem a farmaceutickými společnostmi, které se zabývaly podvody a dezinformacemi, pokud jde o veřejné zdraví,“ dodal.

Šířil konspirace

Robert Kennedy mladší má velmi rozporuplný vztah k očkování a byl několikrát obviněn, že v souvislosti s pandemií covidu-19 šíří konspirační teorie. Kritiku si vysloužil hlavně za spojování vakcíny proti nemoci s autismem. Postavil se proti státním a federálním omezením uvaleným během pandemie covidu-19 a byl obviněn z šíření dezinformací o viru. Vyslovil také pochyby o účinnosti vakcín proti spalničkám. Mnoho lidí se tak oprávněně ptá, zda bude pro americké zdravotnictví skutečně vhodným kandidátem.

KAM DÁL: Trumpův mír na Ukrajině neklapne. Pak bude nový americký prezident k Rusku tvrdší než Biden