Trumpovi lidé: Rozvědce bude šéfovat drsná vojačka z Havaje

Nová vláda Donalda Trumpa dostává konkrétní jména. Tulsi Gabbard je kariéristka, která naštvaně odešla od demokratů a je známá nejen svým půvabem, ale i nesmlouvavostí a drsnou povahou. Teď by měla šéfovat americké rozvědce. Kritici jí vyčítají, že měla dříve šířit ruskou propagandu, a pro mnoho lidí se tak zdiskreditovala.

„Vím, že Tulsi přinese nebojácného ducha, který provázel její slavnou kariéru, do naší zpravodajské komunity, bude prosazovat naše ústavní práva a zajistí mír silou,“ řekl Donald Trump o Tulsi Gabbard při jejím ohlášení jako budoucí šéfky Národní zpravodajské služby, která sdružuje všechny výzvědné agentury v USA. Je jich celkem sedmnáct, nejznámější z nich jsou FBI a CIA.

Menšinový původ

Je jí 43 let, pochází z ostrova Samoa a stala se první hinduistkou a ženou samojského původu v americkém Kongresu, kam nastoupila za stát Havaj. Je hrdou členkou tamní národní gardy, za kterou nastoupila i do války v Iráku, a získala hodnost podplukovnice. Svou fascinaci armádou netají – po internetu koluje mnoho jejích fotek a videí, kde se účastní různých cvičení, a dokonce střílí z útočné pušky.

Odchod od Demokratů

Poslankyní se stala už v jednadvaceti letech, tehdy za Demokratickou stranu, a stala se nejmladším zákonodárcem v USA. S pětiletou pauzou na armádní angažmá v Iráku zastávala různě vysoké funkce pro Demokratickou stranu. V roce 2020 se dokonce pokoušela získat demokratickou nominaci na prezidentku, porazil ji ale Joe Biden, kterého nakonec podpořila. Pak ale přišel překvapivý krok, když od demokratů přešla k republikánům.

„Nemohu již nadále zůstat v dnešní Demokratické straně, která je nyní zcela pod kontrolou elity válečných štváčů poháněných zbabělou bdělostí, která nás rozděluje rasizací každého problému a podněcuje protibělošský rasismus,“ prohlásila tehdy. Trump se její politický přechod snaží přiznaně využít. „Jako bývalá kandidátka na prezidentskou nominaci demokratů má širokou podporu v obou stranách – ale nyní je hrdou republikánkou,“ prohlásil.

Kritika Ukrajiny i schůzka s Asadem

Ve svých názorech se ale s bývalými kolegy od demokratů rozchází téměř ve všem. Jde hlavně o válku na Ukrajině, u které sdílí názor, že za ni může snaha Ukrajiny vstoupit do NATO. Teď má podle kritiků za úkol to, co Trump slíbil po svém prvním funkčním období – vyčistit rozvědky včetně CIA, se kterými měl Trump během svého prvního funkčního období konflikt, když je obvinil, že jsou součástí takzvaného „deep state“.

V březnu 2022 zveřejnila video, v němž bez jakéhokoli důkazu uvedla, že na Ukrajině je více než 25 biolaboratoří financovaných USA. Ukrajina i Spojené státy to dlouhodobě odmítají a označují to za část ruské propagandy.

V roce 2017 se během tajné cesty do Sýrie setkala s Bašárem Asadem i přes nesouhlas tehdejšího amerického establishmentu. „Ať si svou budoucnost určí sám syrský lid, ne Spojené státy, ne nějaká cizí země,“ řekla po návratu a provalení cesty CNN.

Hvězda televize Fox

Američané ji za poslední roky znají hlavně ze stanice Fox News, která bývá označována za hlásnou troubu republikánů. Tam byla velmi často hostem dnes už bývalého moderátora Tuckera Carlsona, který proslul třeba nepříliš kritickým rozhovorem s Vladimirem Putinem a obrovskou podporou Donalda Trumpa. Později se dokonce stala placenou komentátorkou této stanice.

