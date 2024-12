V Rusku chytli nelegální migranty a nabídli jim armádu a skvělý plat

Ospalé zimní ráno v Krasnodaru. Dron prolétá jednu z velkých městských staveb a naráží na cizince. Ty se rozhodnou zkontrolovat zaměstnanci ruského ministerstva vnitra. Jejich podezření se potvrdilo – desítky z nich neměly pracovní povolení a v zemi byly zaměstnány ilegálně. Cizinci pocházeli hlavně ze zemí Střední Asie. Když to úředníci zjistili, zavolali zástupce armády. Ne proto, aby si zajistili pomoc, ale aby armáda mohla dát ilegálům nabídku, o které si všichni mysleli, že na ni přikývnou.

Nabízí královský plat a výhody

Muž se zakrytou tváří ve vojenských maskáčích prochází před vystresovanými přistěhovalci a jmenuje všechny výhody služby v ruské armádě. Líčí, jak vojáci dostanou pořádně najíst a napít a přijdou si na královské peníze – podle forcesnews.com 160 tisíc rublů měsíčně (38 tisíc korun) a 200 tisíc rublů (47 tisíc korun) v rámci jednorázového bonusu. To je na Rusko skutečně hodně. Když odslouží svou službu, získají výhodný status vojenského veterána, bezplatnou zdravotní péči a to hlavní – ruské občanství.

Stačilo, aby kdokoliv z pětaosmdesáti zatčených, na které se odvolává zpráva ruského ministerstva vnitra, vystoupil z řady. Nic se ale neděje, nikdo nevystupuje. „Je tu kdokoliv, kdo by chtěl narukovat? Zvedněte ruce, vystupte z řady,“ vyzývá dělníky poněkud rozhozený náborář, který potenciálním zájemcům nabízel kontrakt od jednoho do pěti let. Jak ale poznamenávají komentující na sociálních sítích, i kdyby se dotyčný upsal na rok a podařilo se mu přežít, kontrakt mu bude prodloužen až do konce války.

Raději vyhoštění

Výsledek? Nepřihlásil se nikdo. Sto procent zadržených raději zvolí deportaci ze země a zákaz vstupu do Ruska na doživotí, než aby jej semlel mlýnek na maso v některém z pluků smrti, kde se výdrž vojáků počítá na minuty a hodiny, ne na dny a měsíce. Zprávy o taktice, kde velení osudy vojáků nezajímají, se zřejmě rozšířily už i mezi přistěhovalce.

Válka stála biliony

V minulých dnech také spatřily světlo světa aktualizované odhady o obětech na obou stranách. Americký ministr obrany prohlásil, že na ruské straně bylo zabito či zraněno na sedm set tisíc vojáků a zemi stála invaze, která měla původně trvat tři dny, dvě stě miliard dolarů, tedy astronomických 4,7 bilionu korun. Výše zmíněná čísla odpovídají i odhadům ukrajinské armády, která počet ruských obětí vyčíslila na 750 tisíc. A jak je na tom bránící se země? Podle čísel, která zveřejnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zemřelo na 43 tisíc ukrajinských vojáků a zraněno jich bylo na 370 tisíc. Ani jedno z čísel však není možné nezávisle ověřit. Pokud se ale zakládají na pravdě, zabito nebo zraněno bylo přes 1,1 milionu lidí.

Tisíc mrtvých denně

„Zdá se, že ruské ztráty v prvním roce Putinovy ​​války byly větší než ztráty Moskvy ve všech jejích konfliktech od druhé světové války dohromady,“ řekl Lloyd J. Austin na tiskové konferenci. Největší počty obětí pak podle Austina utrpěli Rusové letos v listopadu, kdy ztratili průměrně více než tisíc vojáků denně. Souvisí to s obrovským tlakem, který Rusko v posledním měsíci na východě Ukrajiny vytváří. Budoucnost války na Ukrajině podle ministra záleží hlavně na tom, jak se k ní postaví nová vláda Donalda Trumpa.

