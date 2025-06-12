Vánoční nadělení od Remi Wolf. Nedávno si půjčila píseň „Last Christmas“ od legendárních Wham a měla epochální úspěch
Kdykoliv zaslechnete "Last Christmas", pravděpodobně se vám vybaví osmdesátá léta, sníh a nezaměnitelný hlas George Michaela z éry Wham! Tato píseň si vysloužila řadu coverů. Většina coverů neuspěje, ale mladá kalifornská umělkyně Remi Wolf vzala legendární klasiku a proměnila ji v absolutní hudební senzaci Vánoc.
Píseň „Last Christmas“ se od svého vzniku dočkala řady coververzí. Tento slavný song, který původně interpretovala kapela Wham, převzali do svého repertoáru mnozí muzikanti. A současní mladí muzikanti nezůstávají pozadu. Mezi nimi celkem nová a ne moc známá Remi Wolf.
Remi Wolf a nejkrásnější vánoční dárek
Vycházející hvězdička obohatila svůj repertoár o vánoční písně, které vydala na vánočním albu. Půjčila si nejen „Last Christmas“ od Wham, ale i „Winter Wonderland“ od Binga Crosbyho. „Zítra vyjdou dva nové vánoční kousky, které jsem upekla s několika moc, moc milými a veselými přáteli! Připravte se na největší dárek, jaký vám kdy dám,“ napsala před vydáním alba z roku 2022. Z oposlouchaného vánočního hitu vytvořila zářivý plážový bop provoněný surf-rockovými kytarovými melodiemi. „Mám z těchto písní tolik nostalgie. Vracejí mě zpět tam, kde jsem byla psychicky i fyzicky během, před a po jednom z nejnáročnějších, nejkreativnějších a nejzajímavějších období mého života. Doufám, že až je uslyšíte, uvidíte v textech něco ze sebe a co je nejdůležitější, budete tančit a zpívat!“ vysvětluje Remi.
Božská Remi
Je sice trošičku oplácanější, ale to nic nemění na tom, jak skvělá je muzikantka. Pochází z Kalifornie a její doménou je pop propletený s trochou funky. Cennou inspirací pro ni stále zůstávají John Mayer a Fleetwood Mac, kteří podnítili její svobodu, sílu a umělecké sebevyjádření. „S kamarádkou Paige jsme poslouchaly Fleetwood Mac, kouřily trávu, malovaly hennu, kreslily, psaly a jezdily na pláž a opalovaly se,“ přiznává Remi. Také ji silně zasáhla muzika Stilla Woozyho, Andersona Paaka , Kali Uchis, SZA, Maca DeMarca a Prince. „Všichni mají ve své hudbě obrovskou osobnost. Poslouchání jejich hudby mi trochu zpestřilo život. Chci, aby ten pocit, který mi dali, přetrvával i při poslechu mé hudby,“ vysvětluje. Současnou popovou scéna v Los Angeles přirovnává k bestii, ale v dobrém slova smyslu. „Ve městě je tolik skladatelů a producentů a komunita je opravdu sehraná a silná. Je to tady jeden velký malý svět. Posledních 7 let jsem se tak trochu pohybovala mezi různými komunitami a od každého jsem se toho tolik naučila,“ svěřuje Remi. Ale první její top písnička byla „How Bizarre“ od OMC, kterou si její máma pouštěla v autě na cestě do školy. Slyšela ji snad tisíckrát! A proč Wham a Last Christmas? Snad právě pro svoji melodičnost a rytmičnost, která Remi umožnila do ní vtělit funky prvky a zkušenosti z kalifornské popové scény.
Původně to byli George a Andrew
Notičky pro slavnou vánoční píseň Last Christmas stvořil George Michael a spolu se svým parťákem Andrewem Ridgeleyem z Wham ji dlouhá léta veleúspěšně interpretovali. Studovali spolu, slovo dalo slovo a založili známou hudební skupinu. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat! Byli spolu pět let a poštěstilo se jim pár singlů a alb číslo jedna. Kromě Last Christmas měli i jiné vánoční písně - třeba „Do they know it's Christmas“ z alba Band Aid a sólové hity „Careless whisper“ a „A different corner“.
Remi Wolf se svou verzí „Last Christmas“ potvrdila, že cover verze nemusí být jen bledým stínem originálu. Může to být tvůrčí restart. George sice píseň napsal, když mu bylo pouhých 21 let, ale více než 395 coververzí je důkazem, že je to opravdu totální top. George Michael vždy miloval Vánoce. „Vždycky jsem miloval Vánoce, už od dětství. Když jsem byl malý, oba moji rodiče tvrdě pracovali a vždycky se mi zdáli dost stresovaní. Ale o Vánocích se všichni uklidnili a na pár dní se k sobě chovali mile, a to mi dávalo pocit bezpečí,“ vzpomínal autor kultovní písně Last Christmas, bez které se neobejde poslech rádia v době Adventu.
