Vypadla elektřina a nevíte, co dělat? Návod krok za krokem

Náhlý výpadek proudu může efektivně paralyzovat každodenní život doma
Náhlý výpadek proudu může efektivně paralyzovat každodenní život doma
komerční sdělení

Náhlý výpadek proudu může efektivně paralyzovat každodenní život doma. Je to situace, kterou zažil každý – tma, lednička ticho, panika. Vyplatí se však zachovat klid a systematicky prošetřit možné příčiny výpadku. Poradíme vám co dělat krok za krokem.

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Krok 1: zjistit, jestli nejde proud jen vám, nebo celé ulici

K neplánovaným výpadkům dochází nejčastěji v důsledku povětrnostních jevů, jako jsou bouřky, silný vítr nebo silné sněžení. Příčinou mohou být také technické poruchy, náhodné poškození během zemních prací nebo přetížení sítě ve špičce. Nejde mi elektřina. Co dělat?

Prvním krokem je posoudit, zda je výpadek proudu pouze ve vaší oblasti, nebo i u vašich sousedů. Podívejte se z okna – svítí pouliční osvětlení? Jsou světla v bytech sousedů? Pokud světla nesvítí pouze ve vaší oblasti, problém je pravděpodobně interní. V tom případě je dobré opatrně zkontrolovat také jističe.

Krok 2: zkontrolovat jistič a proudový chránič – jak na to bezpečně

Dalším krokem je kontrola pojistek v elektrickém rozvaděči. Pokud se některá vypnula, zkuste ji zapnout. Ujistěte se, že jste systém nepřetížili – například současným používáním několika vysoce výkonných spotřebičů. Pokud se vypínají opakovaně, neodkládejte zavolání elektrikáře. Nezapomeňte na hlavní jistič, pokud jej máte. Někdy se může vypnout náhodně – například během bouřky nebo přepětí. Teprve poté, co si ověříte, že problém není váš, byste měli pokračovat k dalšímu kroku.

Jistič je kovový panel (obvykle ve sklepě, garáži nebo technické místnosti) s vypínači označenými číslem bytu či místnosti. Hledejte polohu „vypnuto“: Vypnutý jistič bude v polovině mezi „zapnuto“ a „vypnuto“ nebo zcela vypnutý. Zkuste jej resetovat: Přepněte vypínač úplně do polohy „vypnuto“ a poté zpět do polohy „zapnuto“. Pokud zůstane zapnutý a napájení se obnoví, je jistič v pořádku – jednoduše se vypnul kvůli přetížení. Pokud se okamžitě znovu vypne, máte problém (buď vadný jistič, nebo problém s kabeláží).

Krok 3: kdy volat distributora vs. dodavatele

Při výpadku proudu je důležité rozlišit distributora a dodavatele elektřiny. Distributor se stará o elektrickou síť a řeší poruchy či odstávky, takže při výpadku proudu kontaktujete právě jeho. Dodavatel elektřiny SPP naopak řeší smlouvy, ceny elektřiny, vyúčtování nebo změnu tarifu, nikoli technické poruchy v síti.

Krok 4: co dělat s potravinami v lednici, jak dlouho vydrží

V první řadě je potřeba dodržet zlaté pravidlo: pokud neotevíráte dvířka, potraviny vydrží déle. Chladnička si udrží bezpečnou teplotu (pod 5 °C) až 4 hodiny bez proudu, pokud je zavřená. Když teplota v chladničce překročí 5 °C po dobu delší než 2 hodiny, některé potraviny již nejsou bezpečné a měly byste je vyhodit. Jedná se o všechny potraviny podléhající rychlé zkáze, jako je maso, drůbež, ryby, čerstvé mléko, čerstvý sýr a veškeré zbytky. I když je následně tepelně upravíte, pokud překročí bezpečnou teplotní hranici, mohou způsobit otravu jídlem a kontaminovat další produkty, se kterými přijdou do styku.

Krok 5: kdy se obrátit na vlastního dodavatele

V případě výpadku proudu se na svého dodavatele elektřiny obracejte hlavně tehdy, když je výpadek jen u vás a nejde o poruchu distribuční sítě, distributor už poruchu odstranil, ale dodávka stále nefunguje nebo máte problém se smlouvou, fakturací nebo zálohami.

https://www.ctidoma.cz/clanek/zajimavosti/vypadla-elektrina-a-nevite-co-delat-navod-krok-za-krokem-80155
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