Zdravé a čisté klima v domácnosti? Vyberte vhodnou rekuperaci na Vzdušín.cz

Běžné domácí činnosti jako vaření, pečení, sprchování nebo sušení prádla vedou k hromadění vlhkosti, vzniku těžkého vzduchu a rosení oken. Nejčastějším řešením je otevřít okno, což sice vzduch rychle vymění, ale zároveň dochází k energetickým ztrátám a kolísání teploty v místnosti. Navíc je potřeba větrat pravidelně, ideálně několikrát denně, což v praxi často neděláme dostatečně.
Decentralizovaná rekuperace AERIUM FreshPair+ představuje modernější a efektivnější způsob větrání. Vzduch v místnosti vyměňuje průběžně a automaticky, aniž by docházelo k výrazným tepelným ztrátám. Díky tomu pomáhá udržovat příjemné a zdravé vnitřní prostředí po celý rok, bez nutnosti neustále otevírat okna.
Jak funguje decentralizovaná rekuperace?
Funguje jako malá domácí plicní ventilace. Jen místo velkého centrálního systému využívá několik nezávislých jednotek. Decentralizovaná rekuperace tak neklade nároky na vzduchotechniku a nepotřebuje náročné stavební úpravy. Zvládá přitom všechny důležité funkce pro zdravé klima:
- větrání
- filtraci vzduchu
- hlídání teploty
Decentralizovaná rekuperace pracuje podobně jako ta klasická. V místnosti nasaje vzduch plný vlhkosti a CO2. Teplo uloží ve výměníku a vzduch vyfukuje ven. Vyčištěný vzduch znovu nasaje přes výměník, kde se vzduch ohřeje na požadovanou teplotu a vypustí ho zpět do místnosti.
Díky tomuto systému dochází k minimálním ztrátám tepla – rekuperace pracuje s až 95% efektivitou. Pro dosažení co největšího účinku doporučujeme využívání dvou jednotek synchronizovaných do jednoho systému, kdy jedna nasává vzduch a druhá ho vyfukuje. V místnosti tak vzniká přirozená cirkulace a stabilní přísun čerstvého vzduchu bez nepříjemných teplotních výkyvů.
Ideální rekuperace pro dosažení čistého vzduchu
Rekuperace AERIUM FreshPair+ C60P čistí vzduch od oxidu uhličitého, který může způsobovat únavu a bolesti hlavy. O efektivní fungování se stará senzor, který upravuje výkon. Ten se přitom pohybuje pouze od 6 do 7,8 W, díky čemuž spadá rekuperace do energetické třídy A+.
Přístroj AERIUM FreshPair+ C60P snadno nainstalujete. Stačí k tomu otvor do zdi o průměru 17 cm, přičemž jednotky lze kompletně nainstalovat z interiéru. Rekuperace se ovládá přes vlastní mobilní aplikaci nebo pomocí dálkového ovladače. Výhodou je i nízká hlučnost 30 dB, díky které se produkt hodí do obývacího pokoje, ložnice nebo dětského pokoje.
Rekuperace AERIUM FreshPair+ H60P zatočí s vlhkostí a plísněmi v domácnosti
Jinak na to jde model FreshPair+ H60P. Obě rekuperace si jsou v mnohém podobné – nabízejí stejný výkon, hlučnost, snadnou instalaci i velmi nízkou spotřebu energie. Liší se ale svou specializací. Model AERIUM FreshPair+ H60P se totiž díky senzoru vlhkosti zaměřuje na efektivní zbavování domácnosti nadbytečné vlhkosti a celkové zlepšení prostředí.
Podle aktuálního stavu ovzduší rekuperace AERIUM automaticky přepíná režimy a při překročení nastavené hodnoty zvýší přívod čerstvého vzduchu, aby vlhkost odvedla z místnosti. Tento inteligentní systém zajišťuje zdravé a komfortní prostředí bez nutnosti vaší asistence.
O ovládání se stará mobilní aplikace Tuya Smart, díky které rekuperaci snadno připojíte i k asistenčním systémům Google Home a Alexa. Přímo v aplikaci pak nastavíte provozní režimy, rychlost ventilátoru i požadovanou úroveň vlhkosti.
Srovnání rekuperací AERIUM
Stejné, a přece jiné. Rekuperace AERIUM od Vzdušínu mají podobné funkce a velmi levný provoz. Jedna ale zbaví místnost CO2, druhá přebytečné vlhkosti. Využijete je tak v různých typech pokojů a dosáhnete zdravějšího a příjemnějšího klima v domácnosti.
Dopřejte si zdravou domácnost bez jarní únavy
Zdravá domácnost začíná u vzduchu, který celý den dýcháte. Právě ten zásadně ovlivňuje kvalitu spánku, soustředění a další aspekty lidského života. Tělo vydýchaný vzduch pozná rychleji, než si to uvědomíte. Projevuje se to zvýšenou únavou nebo pocitem těžké hlavy, které si na jaře často pleteme s únavou z proměnlivého počasí.
Čistý vzduch v domácnosti ovlivňuje také vlhkost. Pračky jedou během jarního úklidu na sto procent, prádlo visí všude možně a vysoké množství vlhkosti vzniká také v kuchyni. Takové prostředí nahrává vzniku plísní, které uvolňují zdraví škodlivé spory.
