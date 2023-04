Český Robin Hood visel sedm let na háku. Loupežník Zoul byl ve své době celebritou

Pokud bychom hledali v naší historii hvězdu mezi loupežníky, padlo by pravděpodobně jméno Mikeše Zoula z Ostředka. Ten ve 14. století zamotal hlavu pražskému arcibiskupovi, králi Václavu IV. a všem movitým pánům v Praze a na Benešovsku. Jak už to v podobných příbězích bývá, skončil neslavně. Sedm let mělo jeho mrtvé tělo strašit Pražany.