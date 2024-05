Den D: Detaily, ze kterých mrazí. Takhle blízko jsme byli průšvihu

Dne 6. června 1944 se spojenecké síly snažily zvrátit vývoj druhé světové války zahájením největší vzdušné, pozemní a námořní invaze, jakou kdy svět viděl. Mířily na pět úseků pobřeží nacisty okupované Normandie s kódovými názvy Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. Podíváme se, jak se v Den D vyvíjely některé klíčové události.

01:30

Letecká invaze na pláž Utah začala vysazením výsadkářů za nepřátelské linie v Normandii. Jejich cílem bylo zmocnit se východů z hrází vedoucích do vnitrozemí ze samotné pláže, zničit mosty a další životně důležitou německou infrastrukturu a připravit cestu pro útok pěchoty z moře.

„Bohužel hodně z těchto výsadkářů bylo zastřeleno při seskoku přímo ve vzduchu, zatímco jiní se utopili v nížinách záměrně zatopených Němci. Což byla mimochodem velmi účinná strategie, kterou nacisté dále hojně využívali,“ podotkl Dalibor Moravec.

03:00

Spojenci zahájili letecké a námořní bombardování na pláži Sword. Vojáci seskákali z kluzáků, aby obsadili tamní mosty a dobyli německé pevnosti. „Následovala pozemní operace. Zajímavé bylo, že přišlo o život ‚jen‘ něco přes šest stovek Britů, přitom na pevninu se vojáků dostalo přes 29 tisíc. Bylo to velký úspěch.“

04:30

V oblasti pláže Utah se město Sainte-Mère-Église stalo prvním ve Francii, které bylo osvobozeno během invaze v Normandii. Boje zde byly velmi intenzivní. A také měly svého hrdinu. Stal se jím americký voják John Steele, jehož padák se zachytil na věži kostela. „Hodiny si hrál na mrtvého. Jen tak visel, v podstatě se ani nehnul. Němci ho později sice zajali, on jim ale utekl a znovu se připojil ke své divizi. Není bez zajímavosti, že se tato událost objevila ve filmu Nejdelší den a podobizna tohoto muže stále visí na kostelní věži,“ vysvětlil Moravec.

05:45

Spojenecké válečné lodě pálily na německou obranu na pláži Utah. Během tohoto těžkého bombardování utrpěl torpédoborec USS Corry přímé zásahy a rychle se potopil. Zahynuly desítky členů posádky. „Jeden z mužů vztyčil na stěžni americkou vlajku. Zůstala viditelná i poté, co loď klesla na dno.“

Přibližně ve stejnou dobu také spojenci zahájili bombardování pláží Gold, Juno a Omaha. „Přestože americký generál Omar Bradley slibil svým mužům, že bombardování na Omaze způsobilo Němcům rozhodující škody, jiní lidé se domnívali, že nebylo ani zdaleka dostatečné. Pravdu měli ti druzí. Spojenci skutečně utrpěli na pláži Omaha větší ztráty než na kterémkoli jiném místě přistání v Den D,“ uvedl Moravec.

06:30

Pěchota na ikonických výsadkových plavidlech známých jako LCVP zahájila útok na pláž Utah. V čele první vlny byl jeden z velkých hrdinů Dne D, brigádní generál Theodore Roosevelt mladší. „Nejstarší syn bývalého amerického prezidenta Roosevelta trpěl vážnými zdravotními potížemi, včetně artritidy a srdečních potíží. Ale trval na tom, že bude sloužit v armádě a byl považován za oblíbeného a statečného vůdce,“ měl jasno Moravec.

Když se Roosevelt dostal na pláž, uvědomil si, že kvůli silným proudům, které smetly jejich přistávací plavidla z kurzu, nebyli na určeném místě přistání. „Bez rozpaků prohlásil: ‚Začneme válku přímo odtud!‘ A nařídil, aby se další jednotky přesměrovaly na místo, které se ukázalo pro výsadek příznivější. Pokračoval v nasměrování nákladních aut a tanků, jako by se ani nebál střelby a granátů, které všude svištěly.“

06:40

Začal útok pěchoty na pláž Omaha, což byl nejlépe bráněný úsek pobřeží. Pro vojáky to byla opravdu brutální zkouška, mnoho z nich padlo nebo bylo raněno. Kvůli smrtící obraně bylo pro spojence náročné překonat ocelové překážky, které Němci důmyslně připravili. „Navzdory krvavému masakru se vojákům na pláži Omaha nakonec podařilo dostat k útesům a překonat německé pozice. Jen málo věcí tu ale šlo podle plánu. Padlo zde téměř pět tisíc amerických vojáků.“

07:25

Začaly útoky pěchoty na zbývající tři pláže. Přežití často záviselo na pouhé náhodě – některé jednotky byly mimo kurz, přistály na špatných strategických pozicích, někdy přímo před hnízdy německého odporu a v palebné linii kulometů a minometů. Jiné se dostaly na méně bráněná místa a relativně v klidu postoupily do vnitrozemí.

11:00

Zatímco boje pokračovaly a spojenecké jednotky postupovaly, britský major Stanley Hollis (patřil k invazním silám na pláži Gold Beach) se pokusil vyhodit do vzduchu německé dělo. „I když se mu to nedařilo, prokázal neuvěřitelnou statečnost, když se pustil do nepřátelských vojáků, kteří zbraň ovládali. Toto a také neohrožené vylodění mu vyneslo Viktoriin kříž.“

16:00

Němci zahájili svůj jediný protiútok Dne D mezi plážemi Sword a Juno. Ačkoli některé z německých jednotek byly zastaveny spojeneckými leteckými a námořními útoky, některým vojákům se podařilo dostat se k pobřeží. „Když ale viděli sílu spojenců, zase se stáhli. Spojenecké síly sice tento den nedokázaly obsadit zdaleka všechny vytyčené strategické pozice, vybudovaly však předmostí v okupované Francii, které už nepustily. Byl to první obrovský krok z mnoha, které vedly k pádu říše zla Adolfa Hitlera. I když je pravdou, že k průšvihu bylo ten den opravdu blízko. Možná stačilo, kdyby Hitler neváhal a poslal své tankové zálohy na pomoc. Pak mohlo být vše jinak, Evropa mohla být jiná,“ dodal pro Čtidoma.cz Dalibor Moravec.

