Jack Daniel: Světoznámý palírník se prý narodil po smrti své matky a zemřel po záchvatu vzteku

V žilách Jacka Daniela kolovala evropská krev. Ačkoliv se on sám již narodil v Americe, kam emigrovali jeho prarodiče, mísily se v něm geny skotské, irské a velšské.

Záhada Jackova narození

Už jen samo datum narození tohoto pozdějšího palírenského velikána je obestřeno tajemstvím, ostatně jako i některé další události v jeho životě. Zatímco některé zdroje uvádějí letopočet 1950 a jiné 1849, jeho matka měla podle náhrobního nápisu zemřít již v roce 1847. A protože měla podle všeho zemřít na následky poporodních komplikací, je možné předpokládat, že pravé datum Jackova narození bude jen o několik dní předcházet datu jejího úmrtí.

Jak to vlastně tehdy všechno bylo, se dnes jen těžko dozvíme s určitostí, protože požár města zničil – kromě mnoha dalších budov – také archiv, v němž byly uchovávány i záznamy o narození dětí.

Otec se sedmi dětmi

Jistější ale je, že se malý Jack, tehdy ještě Jasper Newton Daniel, narodil v Lynchburgu (nebo poblíž něj) v Tennessee. Jeho otec zůstal sám se sedmi dětmi, z nichž nejmladší chlapec byl sotva několikadenní novorozeně. Není se tedy čemu divit, že hledal novou ženu. Našel ji a v roce 1851 se znovu oženil.

Podle některých historiků se Jack Daniel neučil přímo od samotného Calla, ale od jeho zaměstnance, jednoho z otroků, kteří v té době v palírně pracovali. Ať už jej naučil pálit whiskey kdokoliv, rozhodně to udělal dobře...

Palírník a kazatel – to nešlo k sobě

Už jako velmi mladý chlapec se vydal Jack, jak mu říkali kamarádi i rodina, pracovat do místní palírny, kterou vedl Dan Call. Ten měl kromě podnikání ve výrobě alkoholu ještě další práci – byl místním kazatelem baptistické církve. Tohle nebylo spojení, které by věřící příliš uznávali, a tak není divu, že se tu a tam objevily narážky na jeho dvojí život. Palírník by svoje zkušenosti rád někomu předal, ale neměl potomky, kteří by se takového podnikání chopili. A tak se rozhodl, že vše předá právě Jackovi, ve kterém viděl jistou možnost, že se svého nového úkolu chopí úspěšně. Nemýlil se.

Šestnáctiletý podnikatel

Jackovi bylo podle všeho teprve šestnáct let, když se rozhodl využít všeho, co jej jeho zaměstnavatel naučil. Vznikla společnost Jacka Daniela, palírna, která měla brzy doslova dobýt svět. I když se mu v podnikání dařilo, rodinného života se nedočkal. Ačkoliv měl mnoho milenek a přítelkyň, manželství zřejmě nebylo nic pro něj. A tak, aby mohl jednou svoji firmu předat do rukou, které se o ni dobře postarají, začal si pro tyto účely vychovávat své synovce.

Ukázalo se, že šlo o dobrý krok. Zvláště Lemuel Motlow se brzy zorientoval v účetnictví a Daniel se na něj mohl ve všem spolehnout. A tak, když musel v roce 1907 kvůli podlomenému zdraví předat palírnu svým nástupcům, mohl odejít do důchodu s klidným svědomím.

Nešťastná smrt Jacka Daniela

Samotnému Danielovi v době, kdy se rozhodl přenechat vedení firmy svým synovcům, zbývaly pouhé čtyři roky života. Kdo ví, jak dlouho by býval ještě mohl být na světě, kdyby jej na počátku října roku 1911 nepřepadl záchvat vzteku. Po probdělé noci, snad i plné alkoholu, se rozhodl otevřít trezor s penězi. Jenomže ten se ne a ne podvolit. A Jack si, jako již mnohokrát dříve, nemohl vzpomenout na správný kód. Ve vzteku do těžké kovové skříně kopl. To se již za několik dní ukázalo jako doslova fatální. Při útoku na trezor si zlomil palec u nohy, poraněné místo se zanítilo a infekce později napadla celé Danielovo oslabené tělo. Zemřel jen několik dnů po tomto osudovém výbuchu emocí.

Zdroj: en.wikipedia, ptlocksafe, history

