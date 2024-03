Jak to bylo s Helenou Trojskou? Historka o únosu krásným Paridem jí zachránila život

Už léta se mnozí přou, zda byla Helena Trojská obětí drsného únosu chtivého Parida, nebo odešla dobrovolně. Zatímco plná pokladna Meneláa tehdy zmizela spolu s manželkou, jejich dcera Hermioné zůstala v paláci. A začala se psát pomsta, kterou si pamatují národy dodnes.

Paris byl předurčený k tomu, aby zničil Troju

Helenu přislíbila Paridovi sama Afrodite poté, co měl rozsoudit spor tří bohyň. Přely se o to, která z nich je nejkrásnější. Za to mu bohyně lásky přislíbila lásku té nejkrásnější ženy světa. Zapomněla se však zmínit, že bude dávno náležet někomu jinému a jejich vášeň bude počátkem trojské války.

Helena prý mohla na Paridovi oči nechat, byl mladý a krásný. Ten neposlouchal, že už patří někomu jinému, a velmi riskoval. To pravděpodobně tušila už během těhotenství jeho matka Hekabe, která ve snu viděla, že porodí plameny spalující Troju. Možná proto se syna po porodu zbavila a odložila ho v lese. Přežil a v budoucnu svůj osud naplnil.

Helena po Paridově smrti vše popřela

Deset let řecká a trojská vojska válčila před hradbami města. Mnoho hrdinů padlo, včetně Achilla. Ale ani smrt neukončila vztah Parida a Heleny. To až ve chvíli, kdy padl Paris sám. V rámci lsti postavil trojský král Priamos velkého dřevěného koně, který byl skrytým úkrytem pro řecké válečníky. Trojané si mysleli, že obrovské dřevěné monstrum je dar bohů, a přijali ho do města.

Když v noci celá Troja usnula, řečtí válečníci vyběhli z dřevěného koně a otevřeli brány města. Bylo to rychlé a náhlé, jako bodnutí meče. Řecká vojska plenila a zabíjela. Tehdy padl i Paris. Helena se po jeho smrti vrátila zpátky k Meneláovi. Záznamy nepamatují na žádné velké sváry mezi nimi, ale Helena prý toužila po návratu domů už od prvního obléhání Troje. Svůj vztah s Paridem označila za blud, ke kterému byla svedena Afroditou. Proč by se také manželovi přiznávala, že se jí zachtělo útěku pro lásku, to by ji mohlo stát lehce život…

