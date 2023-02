Marie Terezie vážila tolik, že nesměla jezdit na koni. Jiří z Poděbrad na tom byl dost podobně

V roce 1458 se stal Jiřík z Kunštátu a Poděbrad českým králem. Byl to moudrý muž, diplomat a po celých jedenáct let své vlády usiloval především o klid a mír.

Jiří z Poděbrad

To se mu sice dařilo, ale jeho rozhodování od stolu plného jídla se mu na sklonku života vymstilo. Jiří z Poděbrad přibíral skoro ze dne na den a krátce před svou smrtí v roce 1471 vypadal jako malý pivní soudek. Dnes bychom tento stav označili jako silnou obezitu na pomezí druhého a třetího stupně. Kromě toho jej trápily i další nemoci, například potíže se žlučníkem a s ledvinami.

V těle Jiřího z Poděbrad se našel žlučový kámen o velikosti holubího vejce a napůl zkažená játra.

Poslední dva roky už ani nechodil a nechal se svými sluhy převážet speciálně upraveným vozem. Příčina jeho skonu sice není známa, ale je jisté, že nezdravý životní styl celý proces značně urychlil.

Matyáš Korvín, který převzal trůn po Jiřím z Poděbrad, byl sice také malého vzrůstu, ale postavu měl atletickou a samý sval a šlachu.

Marie Terezie

Jako jediná žena ovládla český trůn. Její pozice tedy nebyla jednoduchá. Na vrcholu byla rovných čtyřicet let. Zavedla povinnou školní docházku a evidenci obyvatel, prohrála Slezsko, zakázala mučení vězňů. Šestnáctkrát porodila a tolerovala manželovy nevěry. Ani ona sama prý nebyla bez škraloupu. Po celou dobu vlády měla hodně napilno. Vášní pro ni bylo jídlo. Nikdy se tím netajila a uměla si ho užít dosyta. Tak moc, že ke konci života musela oželet milovanou jízdu na koni. Sluhové ji na křesle přenášeli z jednoho patra do druhého a pomáhali jí s chůzí do schodů i s hygienou. Bylo jí jedno, co se zrovna servíruje. Důležité bylo množství jídla, čokoláda a litry kávy.

Alžběta Kristina Brunšvicko-Wolfenbüttelská

Marie Terezie lásku k jídlu zdědila po své matce Alžbětě Kristině Brunšvické. Ta byla v mládí pověstná bělostnou pletí bez poskvrnky. Právě proto se jí přezdívalo Bílá Líza. Problémy s otěhotněním, život ve stínu manžela a strach, že nedá zemi následníka trůnu – to všechno u ní nakonec vyvolalo celou řadu zdravotních potíží a nemocí. Kvůli početí začala pít červené víno, což ji přivedlo na pokraj alkoholismu. Navíc to přeháněla s jídlem a ztratila veškerou soudnost. Po smrti Karla VI. ji dcera Marie Terezie, která nastoupila na trůn, odstřihla od podílu na moci. Samota Alžbětu ničila. Poslední roky byla silně obézní, neschopná pohybu a plně odkázaná na primitivní kolečkové křeslo.

Zdroj: Deutsch.radio, Apetit online

