Masakr v Úsobské ulici: Nacistická zvěrstva na dětech i těhotných ženách, bodali i do mrtvol

Válka končila. Duben roku 1945 jasně naznačoval, kam se stáčí kolo válečných dějin. Ze západu nacisté podléhali americkému vojsku a z východu zase velmi rychle postupovalo vojsko sovětské. Němečtí okupanti tak při malé šanci na úspěch drasticky zradikalizovali represe vůči českému obyvatelstvu.

Ulice obětí

Tvrdé tresty nedopadaly jen na partyzány, povstalce a osoby, které těmto lidem pomáhaly. Brutalita a nesmyslné vraždění se mohly dotknout v podstatě kohokoli. Kromě několika poprav v dubnu se však situace na začátku května začala stávat doslova šílenou. Krvavým symbolem brutálního vraždění se stal masakr v Úsobské ulici.

Tehdejší název ulice však v Praze nenajdete. Ulice dnes nese pojmenování právě podle masakru, který se tady během Pražského povstání odehrál. Nachází se nedaleko metra Budějovická v Praze 4 a nese název Obětí 6. května. Právě v tento den se v roce 1945 odehrál další důkaz toho, že lidé umí zajít v brutalitě vůči vlastnímu druhu opravdu daleko. Co se tehdy stalo?

Lidské dno

Masakr měla na svědomí jednotka Waffen-SS, což byla jednotka určená k vojenským operacím. Norimberský tribunál ji označil jako zločineckou organizaci. V kontextu následujících řádků byl však ještě shovívavý.

Několik mužů této jednotky nejprve vniklo do domu č. 255, když údajně podnapilí přišli z nedaleké školy na Zelené lišce. Zde našli ve sklepě schovávající se civilisty, které bez milosti postříleli. O tom, že se jednalo o akt nemilosrdné popravy, svědčí také fakt, že se nenechali uprosit těhotnou Němkou s dvěma malými dětmi.

Celkem zde postříleli 37 lidí a 12 dalších se jen zázrakem zachránilo, protože předstírali smrt. Byli tak svědky toho, jak příslušníci jednotek Waffen-SS ještě bodali do ležících mrtvol. Dalším šokujícím prvkem tohoto lidsky tragického příběhu je fakt, že mezi oběťmi bylo 10 dětí ve věku od 6 do 15 let a 13 žen, z nichž dvě byly těhotné.

Vojákům tato nemilosrdná poprava nestačila, a tak vyrabovali ve stejném domě 21 bytů, které následně vypálili. Během tohoto řádění narazili také na hluchého a nemocného starého pána, kterého bez váhání zastřelili. To však nebylo všechno.

Nikdo nebyl dopaden

Běsnící vojáci pokračovali do vedlejšího domu, kde ze své brutality neslevili. Zde postříleli 16 lidí, z toho 6 dětí. Také tito lidé se nejprve schovávali ve sklepě, odkud je vojáci SS vyhnali ven na zahradu, kde je postavili před zeď a začali střílet. Podle přeživších svědků události se zraněný Milan Procházka snažil prosit, aby nechali naživu jeho maminku a čtrnáctiletou Janinu. Vojáci svůj bestiální čin podtrhli tím, že muže ubili pažbami pušek a mladé dívce vypíchli zaživa obě oči.

Celkový počet obětí v Úsobské ulici se vyšplhal na 51 civilistů. Žádný z pachatelů šíleného masakru nebyl dopaden. Druhá světová válka přinesla velké množství nemilosrdných aktů násilí, které končily nesmyslným vražděním z obou stran, ale to, co se odehrálo v dnešní ulici Obětí 6. května, patří k těm úplně nejhorším.

Zdroje: pametnaroda.cz, rozhlas.cz, pribehynasichsousedu.cz

