Měly tváře andělů, ale v kapse granáty a pistoli: Teprve dospívající dívky vraždily okupanty a vyhazovaly mosty do povětří

Jen těžko by si mohl někdo představit dvě odlišnější dívky, než byla čtrnáctiletá Freddie a její o dva roky starší sestra Truus Oversteegenovy. A přece spolu dokázaly víc než dobře spolupracovat, když měly stejný cíl. A ten skutečně měly. Již v tomto věku se z nich staly obávané likvidátorky německých okupantů a holandských kolaborantů, kteří se za druhé světové války přidali na stranu zla. A o tom, že byly ve své zvláštní misi úspěšné, by bylo zbytečné pochybovat.

Krásná, jemná, odhodlaná

Čtrnáctiletá Freddie byla dospívající dívka, která ve svém věku vyrostla do něžné krásy. Delší vlnité vlasy zdobily stále ještě holčičku jako pravá koruna a její jemná, stále ještě dětsky vyhlížející tvář dávala tušit, že z ní roste krásná žena. Také její chování bylo spíše zdrženlivé, i když rozhodně nebyla žádný pecivál. Když si spletla vlasy do copů, lidé jí hádali ještě alespoň o dva roky méně.

Jako den a noc, tak odlišné byly tyhle sestry

To starší Truus byla pravým opakem své sestry. Rozená velitelka chtěla mít přehled a dohled nad vším a hlavně nad mladší Freddie. Často chodila v kalhotech, na hlavu nasazovala čepici, pod kterou schovávala dívčí účes, a nikde nebyla k přehlédnutí. Mnozí by ji spíš považovali za mladého muže než za mladou ženu. A přesto se tyhle dvě zdánlivě neslučitelné postavy dokázaly spojit, když šlo o důležitou věc, ve které je podporovala dokonce i jejich matka. I ona byla zajímavou postavou válečného Holandska. Jako přesvědčená komunistka se rozhodla pomáhat uprchlíkům, spolu se svými dcerami roznášela letáky, varující před hrůzami války, přelepovaly pozvánky na práci v Německu, které visely na sloupech v jejich rodném Haarlemu. Není třeba připomínat, že každá taková akce znamenala riziko krutého mučení a smrti.

Kdo by takové děti podezíral?

Při jedné z takových “vycházek” si dívek všiml šéf místního odboje a zanedlouho se objevil u Oversteeganových s velmi podivnou prosbou. Přál si, aby se mladé dívky přidaly k jejich skupině. Takové tváře jistě nikdo nebude podezírat z podvratné činnosti. Matka kupodivu souhlasila, což asi překvapí každého rodiče, který si dokáže představit, do jakého nebezpečí se tím děvčata dostala. Ale ony samy věděly, že chtějí pomáhat a bojovat, jak jen to půjde.

Vydaly se do boje

Až později se v plné pravdě dozvěděly, o co vlastně má jít, ale i při vší očekávané hrůze od svého odhodlání neupustily. A tak se vydaly na svoji první misi. Její cíl byl jediný - zabít německého okupanta. Jejich hlavní zbraní byla kromě nezbytné pistole jejich mládí a krása. Stačilo zajít do baru, kde se němečtí vojáci bavili, a brzy se našel muž, na kterého Freddie udělala dojem. Nabídce “procházky v lese” mohl jen těžko odolat, ale netušil, že to budou poslední kroky v jeho životě. Jakmile se ocitli v místech, kam ostatní nedohlédli, čekala jej kulka a jeho vrahem byla teprve dospívající dívka.

Likvidovaly mosty, vlaky i vojáky

Kolik takových mužů sestry v průběhu svého působení v Haarlemu a jeho okolí do konce války sprovodily ze světa? Přesné číslo se nikdo nedozvěděl. Na přímé dotazy Freddie i Truus odpovídaly, že se v té době považovaly za vojáky a vojáci o takových věcech nemluví. Kromě přímých vražd nacistů a jejich holandských spojenců měly dívky i další úkoly. Stalo se třeba, že vyhodily do povětří most nebo železniční trať. Z problémů, které způsobovaly okupantům, ale nikdo tyto dvě nevinné tváře nepodezíral. A tak se ve zdraví a na svobodě dočkaly konce války. Jejich hrdinství ocenil tehdejší předseda vlády Holandska Mobilizačním válečným křížem.

Obě sestry se i po válce věnovaly boji proti další nespravedlnosti a obě se také dožily požehnaného věku 93 let. Freddie přitom zemřela jen jediný den před svými narozeninami.

