Nepoučitelná Violet Jessop: Každá loď, na kterou nastoupila, šla ke dnu

Jen dva přeživší se mohli pyšnit tím, že překonali havárii tří lodí – RMS Olympic, RMS Titanic a HMHS Britannic. Byli to Arthur John Priest a právě Violet Jessop.

Těžké začátky

Narodila se v Argentině, měla osm sourozenců, otec zemřel a matka těžce onemocněla. Štěstí se rodina vydala hledat do Velké Británie. Violet v tom všem shonu prodělala v dětství tuberkulózu. Život v takovém prostředí ji zformoval a stala se zdravotní sestrou. Školu ale musela kvůli finanční tísni přerušit a dokončila ji až v dospělosti.

Olympic

Potřebovala peníze, práce se naštěstí neštítila. Jako první padla volba na společnost White Star Line a jako stevardka se rychle osvědčila. Rok od nástupu – 20. září 1911 – se ale Olympic srazil s křižníkem HMS Hawke. Ani jedna z lodí se tenkrát nepotopila, ale začala tak děsivá šňůra lodních kolizí na moři.

Titanic

Violet nechyběla ani na palubě Titanicu. O sedm měsíců později už pečovala o cestující z Belfastu do New Yorku na největší lodi té doby. Sedmnáctičlenný tým stevardek plnil každé přání tamní smetánky, bohužel ale jen čtyři dny. Pak se do cesty připletl ledovec a nedůslednost posádky, která nezajistila dalekohledy a pravidelně nekontrolovala stav na moři, zapříčinila silný náraz. Vyhaslo 1 523 lidských životů, Violet ale seděla v záchranném člunu číslo 16 a čekala na vyzvednutí na loď Carpathia, která přeživší dovezla do New Yorku.

Britannic

Nehoda Titanicu s ní zamávala, ale od života na moři ji neodradila. Dostudovala a chtěla ve své práci pokračovat, ale plány jí zmařila 1. světová válka.

Vdala se, ale manželství nevydrželo dlouho. Děti ze svazku nevzešly. A tak dožila sama v domku ze šestnáctého století v Great Ashfieldu.

První měsíce pracovala jako řadová zdravotní sestra, nakonec se ale na palubu přece jen dostala. Pod záštitou britského Červeného kříže byla ve službě na HMHS Britannic. Loď ale 21. listopadu 2016 nedaleko Řecka najela na námořní minu. Violet se jako zázrakem dostala do záchranného člunu, ale i tam jí šlo tentokrát o život. Lodní šrouby vytvořily vodní víry a stahovaly všechno kolem ke dnu. Jessop naštěstí včas vyskočila a skončila jen se silným otřesem mozku. Naštěstí ji vylovili záchranáři, co prohledávali blízké okolí potopené lodi.

