Neviditelný nepřítel srážel letadla z oblohy

Boeing 727 společnosti Pan Am byl odpoledne připraven ke vzletu na letišti v New Orleans se 145 osobami na palubě, 127 z nich byli zkušení gambleři, kteří mířili přímým letem do Las Vegas, aby si užili víkend hazardu. Netušili, že štěstí se k nim otočí zády už tady. Nad letištěm byla právě bouřka a blesky osvětlovaly nebe. Kapitán letounu Kenneth L. McCullers byl zkušeným pilotem a i on sdělil posádce, že vzlet bude těžký. Opakovaně se ptal dispečerů na stav počasí. Přesto se letadlo rozjelo, aby se zvedlo ze vzletové dráhy.