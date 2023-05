Poslední poprava gilotinou: Pod nabroušeným ostřím skončil jednonohý vrah

Gilotina se jako popravčí nástroj osvědčovala i v novodobé historii, kdy už jí konkurovala oprátka nebo zastřelení. Historicky posledním popraveným byl 28letý Tunisan Hamida Djandoubi. Tento prosťáček se v roce 1968 přestěhoval do Marseille, kde pracoval v obchodě s potravinami. Jeho život vážně poznamenala nehoda v roce 1971, kdy se mu noha nešťastně zaklínila pod traktorem a výsledem bylo, že téměř o celou končetinu nakonec přišel a musel nosit umělou, „nasazovací“.

Pomsta jednonohého vraha

V roce 1973 vznesla dvaadvacetiletá dívka Élisabeth Bousquetová, kterou Djandoubi potkal v nemocnici, kde se po nehodě zotavoval, proti němu obvinění, že ji nutil k vykonávání prostituce. Djandoubi byl sice zatčen, nicméně posléze propuštěn na svobodu. K prostituci skutečně nutil, a to dvě mladé dívky, jimž se vetřel do přízně. Zároveň se chtěl Bousquetové nějak pomstít a vymýšlel, co by jí mohl provést.

Rozhodl se, že dá průchod svým nezřízeným vražedným choutkám. Dívku v červenci 1974 unesl k sobě domů, kde mezitím dlely dvě ženy, které donutil, aby provozovaly nejstarší řemeslo, a Bousquetovou nejprve bil, fyzicky trýznil a zneužil, ale nebohá dívka vše přežila. Proto ji vrah naložil do auta, odvezl na okraj Marseille a tam uškrtil. Když se vrátil, vystrašené ženy varoval, aby nikomu nic neříkaly. Tělo oběti bylo nalezeno v červenci 1974.

O měsíc později Djandoubi unesl další mladou ženu, ale podařilo se jí z místa předcházejících hrůz utéct a zalarmovat policii. Spadla klec. Djandoubi stanul na lavici obžalovaných a soud mu kladl za vinu mučení, znásilnění a vraždu. Bezcitný muž se obhajoval tím, že po amputaci nohy se z něho stal jiný člověk a žal utápěl v nadměrné konzumaci alkoholu. Tato obrana mu však nebyla k ničemu platná a 25. února 1977 byl odsouzen k trestu smrti, přičemž jeho odvolání bylo zamítnuto jako nedůvodné.

Poslední poprava gilotinou

Odsouzený se snažil také docílit odkladu nejvyššího trestu, ale to prezident Valéry Giscard d'Estaing zamítl, takže bylo jasné, jaký scénář bude následovat. 10. září 1977 se ve věznici Baumettes v Marseille činila poslední opatření k poslední popravě gilotinou. Djandoubi byl přiveden ráno před pátou hodinou a mistr popravčí se chopil svého nástroje a vraha usmrtil.

Ještě pro zajímavost dodejme, že poslední veřejná poprava gilotinou, kterou mimo jiné sledoval později slavný britský herec Christopher Lee, se uskutečnila 17. června 1939. Pod nabroušeným ostřím skončil Eugène Weidmann, sériový vrah, který si počínal stejně bezcitně jako Djandoubi, ale ještě chladnokrevněji.

Najal si například řidiče Josepha Couffyho, aby jej odvezl na vyhlášenou francouzskou Riviéru, kde ho ale střelil bez milosti do krku, oloupil o 2 500 franků a ukradl mu jeho vůz. Veřejná poprava se však proměnila v nepovedenou frašku a nefalšovanou hysterii ze strany diváků. Proto se tehdejší francouzský prezident Albert Lebrun rozhodl napříště zakázat všechny další veřejné popravy.

