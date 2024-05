S pistolí a granátem v ruce se pokusil unést letadlo. Pak ale okradl cestující a vyskočil

S rozvíjející se leteckou dopravou se stále častěji cestující i posádky stávali obětí únosů, a to jak ze zištných, tak politických důvodů. Mezi těmito případy však některé byly bizarní a některé jsou dodnes nevyřešenou záhadou. Jedním z těch prvně jmenovaných je únos Airbusu A330 s 284 cestujícími a 14 členy posádky. Přibližně po hodině letu se jeden z přepravovaných zvedl ze své sedačky, aby se pokusil stroj unést.

Posádka únosci nevyhověla

Další průběh popisuje server planecrash.fandom.com. Únosce, který byl ozbrojen pistolí a v ruce držel granát, oslovil letušku a oznámil jí, že požaduje změnu trasy letu. Následně vystřelil směrem k přepážce do pilotní kabiny. Ani přes tyto výhrůžky však posádka jeho příkazu nevyhověla a odmítla změnit směr letu. Únosce, který si zakoupil letenku na jméno Augusto Lakalunda, následně začal okrádat cestující a posádku o cennosti a hotovost. Celý svůj „úlovek“ uložil do tašky a přikázal posádce, aby snížila letovou hladinu a odtlakovala kabinu. Následně otevřel dveře ve snaze vyskočit z letadla. To se mu však nedařilo, neboť vzduchový proud jej ze dveří „nepustil“. Nakonec musel požádat letušku, aby jej z letadla vystrčila.

Padák se mu neotevřel, skončil zarytý v bahně

Únosce byl vybaven pouze podomácku vyrobeným padákem, který se mu však neotevřel. Z výšky zhruba 1 800 metrů tak padal volným pádem. Tělo únosce, který byl později identifikován jako Regin Chua, bylo nalezeno o tři dni později zabořené do země asi 15 kilometrů východně od Manily, padák ležel asi kilometr od jeho těla. Nikdo z cestujících ani posádky nebyl zraněn a letoun bezpečně přistál na letišti nedaleko Manily. Tento nepovedený a vlastně úsměvný akt leteckého terorismu však připomněl událost starou více než padesát let, která je jednou z největších záhad moderního letectví.

Dan Cooper – klidný únosce

Odpoledne 24. listopadu 1971 se objevil na přepážce Northwest Orient Airlines v oregonském Portlandu neznámý muž, který si říkal Dan Cooper. V hotovosti si koupil jednosměrnou letenku na let číslo 305 do Seattlu ve státě Washington. Tak začala jedna z největších nevyřešených záhad v historii FBI, jak se můžeme dočíst na jejích stránkách. Tichý, asi čtyřicetiletý muž v obleku se usadil na své místo 18 C v dopravním letounu Boeing 727. Po vzletu si objednal bourbon se sodou. Když dopil, požádal letušku, zda by si k němu nepřisedla, neboť je únosce a má s sebou v kufříku bombu. Ohromená letuška mu vyhověla a neznámý muž skutečně otevřel kufřík, ve kterém letuška viděla barevné dráty a něco, co mohlo připomínat nálože. Požádal ji, aby si zapsala jeho požadavek a vzkaz odnesla kapitánovi. V tomto vzkazu bylo napsáno, že požaduje 200 000 dolarů v dvacetidolarových bankovkách, dva záložní a dva hlavní padáky.

Musel dvě hodiny počkat ve vzduchu

Kapitán ihned kontaktoval společnost. Ta ve snaze neeskalovat napjatou situaci s požadavky souhlasila a začala ihned shánět potřebné. Letoun kroužil dvě hodiny, aby se podařilo shromáždit hotovost a byla přijata potřebná bezpečnostní opatření přímo na letišti v Seattlu. Cestující byli informováni, že zpožděné přistání bylo důsledkem technické závady. Cooper mezitím zůstal klidný a objednal si další drink. Manažer společnosti potom na palubu doručil peníze a padáky. Předal je posádce po zadním schodišti, které se nacházelo v zadní části trupu Boeingu 727 pod třetím motorem. Cooper poté propustil zbylých 35 cestujících a dva členy posádky.

Letěli pomalu s vysunutým podvozkem

Po dotankování letoun znovu vzlétl v 19:40 místního času. Podle Cooperových požadavků zůstaly klapky a podvozek vysunuty a kabina nebyla natlakovaná. Posádka nastavila kurz do Rena v Nevadě, protože nastavená konfigurace neumožňovala doletět Boeingu 727 až do Mexico City. Letadlo provázely dva stíhací letouny Convair T-106 Delta Dart a jeden Lockheed T-33 Shooting Star. Piloti se drželi mimo Cooperův dohled, aby nevzbudili podezření a neriskovali nepředvídatelnou reakci únosce.

Po dvaceti minutách letu se v kokpitu rozsvítila kontrolka, která signalizovala, že zadní dveře letadla byly otevřeny a zadní schody spadly. Změny tlaku v kabině navíc naznačovaly, že dveře jsou otevřené. Pomocí interkomu se posádka Coopera zeptala, zda nepotřebuje pomoc. Jeho poslední komunikací bylo odmítnutí takové pomoci prostřednictvím telefonu palubního personálu. Krátce nato zřejmě opustil letoun ze zadních schodů a vrhl se tak do temné propasti pod sebou. K tomu mohlo dojít ve 20:13, jak píše server simpleflying.com.

Identita únosce a jeho další osud jsou dodnes záhadou

Letadlo pokračovalo až na letiště Tahoe v Renu ve státě Nevada. Tam policie zjistila, že je letoun skutečně prázdný, rozeběhlo se tedy pátrání v místě jeho pravděpodobného seskoku. Únosce, ať se jmenoval jakkoliv, však zmizel beze stopy. Jistá naděje pro posun ve vyšetřování nastala v roce 1980, kdy rodina na výletě v přibližném místě seskoku našla balíček s 5 800 dolary v dvacetidolarových bankovkách, jejichž čísla odpovídala výkupnému. Ani to však nakonec nevedlo k posunu ve vyšetřování, a to ačkoliv v letadle byly zajištěny otisky pachatele i jeho DNA. Mnozí odborníci se domnívají, že noční seskok do hustě zalesněné oblasti bez řádného vybavení, nemohl pro únosce dopadnout dobře. Důkazy o tom, zda únosce při seskoku zemřel, či přežil a zda jeho záhadný únos byl úspěšný, však stále nejsou.

