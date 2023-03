Špion, který všechny „vojel“. Thümmel měl i Lídu Baarovou

Nebýt jeho, Československo mohlo vypadat jinak. Nebo se minimálně mohly jinou cestou ubírat naše dějiny. Historici Paula Thümmela popisují jako chytrého, sečtělého a vzdělaného muže. Existence Adolfa Hitlera však kormidlo jeho života otočila děsivým směrem. Patřil k vůbec prvním členům NSDAP, protože v rodném Neuhausenu zakládal místní politickou buňku už v roce 1927.

Prodával těm, kteří zaplatili

Než se nacisté dostali k moci, pekl housky. Pekařinu však pověsil na hřebík a od roku 1933 se naplno věnoval práci pro německou tajnou službu Abwehr. Místem, kde chtěl operovat nejčastěji, bylo Československo. V podstatě ve stejné době si vytvořil zázemí k tomu, aby mohl pracovat pro více zájmových stran. Nabídl tak své služby československé rozvědce, ale přitom velmi poctivě budoval síť agentů Abwehru hlavně v pohraničí.

Bylo by však zavádějící tvrdit, že Thümmel pomáhal druhé straně z idealistických důvodů. Ani trochu mu nešlo o blaho jednotlivců a celého lidstva. Byl to pragmatický dobrodruh, jehož životní styl stál hodně peněz, a tak potřeboval dva silné zdroje příjmů. Co se dozvěděl na jedné straně, prodal té druhé – a naopak. Jeho největší slabinou byly ženy.

Dokonce se spekuluje, že byl také milencem Lídy Baarové. Tvrdili to českoslovenští odbojáři. Každopádně, pokud existuje nějaká reálná předloha k filmu „Austin Powers: Špion, který mě vojel“, musí to být právě Thümmel. Opravdu nenechal na pokoji jedinou sukni. Nutno dodat, že byl mezi ženami velmi oblíbený nejen pro své „postelové“ schopnosti, ale i proto, že měl stále dost peněz.

Zachránce zpravodajské služby

V roce 1939 se Thümmel pohyboval hlavně v Praze. Když přišla okupace Československa a byl vyhlášen protektorát, působil v úřadu Abwehru. Nutno dodat, že nebýt jeho, možná by se naše dějiny vydaly jiným směrem.

Byl to právě on, kdo před okupací upozornil československé zpravodajské služby, že se chystá okupace. Několik významných agentů a zpravodajců v čele s plukovníkem Františkem Moravcem tak díky jeho zprávě opustilo zemi včas a dokonce stačili zlikvidovat důležité materiály, které se nesměly dostat do ruky nepříteli.

Ani zde se však Thümmel nezachoval jako hrdina, nýbrž jako pragmatik, co se bojí o vlastní krk. Nacisté by totiž skrze tajné dokumenty československé rozvědky mohli odhalit, že s rozvědkou tajně spolupracoval. Elita československé tajné služby tak o den dříve vycestovala do Londýna.

Věděl i o útoku na Sověty

František Moravec i na dálku využíval Thümmelových služeb a pod označením A-54 ho vnímal jako svého nejlepšího agenta. Ten sice často přinášel záměrně zavádějící informace a druhé straně také prozradil několik odbojářů, zato se odvděčil cennými informacemi z Polska a Jugoslávie, informacemi o útoku na Sovětský svaz, dokonce i o tom, že nacisté zkoušejí nové druhy raket s názvem V1.

Asi nejhodnotnější informací však byla zpráva o tom, že v roce 1940 nacisté rozhodně neuskuteční plánovanou invazi do Velké Británie. Českoslovenští agenti tak byli první, kteří tuto zásadní zprávu předali Angličanům, a to díky Thümmelovi.

Spadla klec

Thümmel předával své získané informace nebojácnému odbojáři Václavu Morávkovi, který byl členem skupiny Tří králů. Údajný úkryt měl být pod jedním z náhrobků na vojenském pohořeleckém hřbitově. On sám však pravděpodobně vyzradil právě československého hrdinu, který byl při přestřelce nakonec zastřelen.

Vše jednou končí a Thümmel se až moc dlouho pohyboval na hraně. Nacisté už dlouhodobě tušili, že mezi sebou mají zrádce, ale na Thümmela padl stín podezření až v roce 1941. Tehdy se ještě z problémů vykroutil. Po smrti Václava Morávka se postupně začalo odhalovat několik informací od československých odbojářů, které vedly právě k dvojitému agentovi Thümmelovi.

Odhalen a zatčen byl v roce 1942, do své popravy 20. dubna 1945 byl zavřen v Terezíně pod jménem Petr Toman. Němci totiž nechtěli veřejně přiznat, že ve svých řadách měli opravdu schopného zrádce. Tak končí příběh dvojitého agenta, který se podílel na efektivitě československého odboje, ale zároveň mu někdy házel klacky pod nohy. František Moravec o něm prohlásil, že se jednalo o nejlepšího špiona za druhé světové války.

Zdroj: Česká televize, Krvavá léta

KAM DÁL: Moc Pražanů by jaderný výbuch nepřežilo. Krytů je málo, máte nějaký u domu?