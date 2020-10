Tajemství nejslavnějšího vraha historie: Ted Bundy si nechával hlavy obětí jako trofeje v bytě

Ted Cowell, později známý jako sériový masový vrah Ted Bundy, se narodil rok po válce a byl ostatními považován za bezproblémové dítě. Sám ale už od dětství pochyboval o svém rodinném původu, což občas vedlo k problémům s nevlastním otcem. Tyto strašáky v hlavě však již tehdy předznamenávaly jeho hrůznou budoucnost.

Sociální zaostalost

Kdyby se na chování malého Teda lidé více zaměřili, asi by jim tak normální nepřipadalo. Ted byl totiž silně sociálně zaostalý. Matka Eleanor se ho dokonce chtěla zřeknout, její otec jí to však nedovolí a malého chlapce si vezme k sobě. Kdo byl Tedův pravý otec, se neví. Matka mu však vždy tvrdila, že šlo o válečného veterána, ale panovaly i zvěsti, že Teda porodila svému vlastnímu otci, který ji zneužíval, proto si ho nechal jako vlastního.

Selhání matky

Matka Eleanor také nikdy nefungovala jako matka, a i když žila s Tedem ve stejné domácnosti, chovala se jako jeho starší sestra. Sice spolu o tom nikdy nemluvili, ale Ted prý věděl, že se ve skutečnosti jedná o jeho matku.

Podivná rodina

Celá Cowellovic rodina byla divná a psychickými nemocemi se to v ní jen hemžilo. Tedova babička trpěla silnými depresemi a strachem z veřejných a potenciálně nebezpečných míst, dědeček byl zase neřízený cholerik. Podle Teda byl také tyran, surovec a rasista.

Sice ho vychovával jako syna, možná i jeho skutečným otcem byl, to mu ale nebránilo v tom Teda bít, urážet a šikanovat. Dokonce prý mluvil s neviditelnými osobami a ve skleníku schovával rozsáhlou sbírku pornografie. Ted si jí tam chodil prohlížet, což v něm spustilo chtíč a touhu po ženách.

Touha po ženách

Tu začal uspokojovat na své tetě, která se ho velmi bála. Nejen, že se nad ní ukájel, ale také ji strašil a mučil. Vedle její postele třeba zabodal nože a když se vzbudila a začala křičet, jen se jí vysmál.

V 50. letech už ho má rodina plné zuby, tak se musel se svou matkou přestěhovat do Washingtonu. Tam se Eleanor zamilovala do Johna Bundy, který pracoval jako kuchař vojenské nemocnice a byl velmi milý, laskavý a dětinský. Eleanor i jejího syna miloval nadevše. Po svatbě se dokonce rozhodl Teda adoptovat a dát mu své příjmení.

Nový otec

Bohužel se však postupem času začal Ted nevlastnímu otci odcizovat, nezajímala ho ani nová rodina. Svým otčímem pohrdal, protože mu nemohl kupovat drahé věci, po kterých jako puberťák toužil.

Ani ve škole nebyl Ted oblíbený. Spolužáci se mu smáli pro vadu řeči a on se jich začal stranit a vyhrožovat jim. Už tenkrát prý prohlašoval, že z něj bude vrah. Mezitím alespoň své spolužáky bil klacky nebo na ně chystal pasti, aby se zranili.

Varování od učitelů

Bundyho rodiče však na varování studentů, rodičů ani učitelů nedbají a vše svalují na pubertu. Když ale ukradne z obchodu lyžařské vybavení, které si nemůže dovolit, začnou být znepokojeni. Také vyjde najevo, že rád špehuje lidi a stává se z něj stalker.

První vražda

Poprvé vraždil ve čtrnácti letech, kdy zabil osmiletou Ann Marii, kterou unesl z domu rodičů. K této vraždě se však nikdy nepřiznal a nebylo dostatek důkazů pro jeho odsouzení. Byl totiž mužem dvou tváří. Pracoval dokonce na lince pro sebevrahy, kde působil jako laskavý a starostlivý mladý muž.

Vážený student

Začal také studovat čínštinu a psychologii na Wahingtonské univerzitě a podílel se na přípravách volebních kampaní politiků. Roku 1973 se dokonce dostane na práva v Utahu. Postavení, skromnost a milé vystupování z něj udělají ve společnosti oblíbeného člověka.

O rok později se však cosi zlomí a Ted se začne chovat divně. Ze dne na den se přestane bavit se svou snoubenkou, začnou se mu hromadit absence ve škole a v jeho okolí se začnou záhadně ztrácet mladé ženy.

Náhodné zatčení

Profesoři, známí a rodina začnou po nějakém čase podezřívat právě Teda. Ten však policii opět proklouzne mezi prsty a za jeho zatečním v roce 1975 stojí vlastně náhoda. Byl zastaven policií za překročení rychlosti a při prohlídce auta policisté najdou celou plejádu podivných věcí. Mezi nimi například kuklu, páčidlo, pouta, igelitové pytle, ale i vlasy bývalých obětí.

Bundy je zatčen. U soudu se chce hájit sám, proto má neomezený přístup do knihovny, a to bez pout. Chytře toho využije a vyskočí z okna z druhého patra. Uteče do hor poblíž Aspenu, kde se skrývá několik dní. Nakonec ho najdou policisté zraněného a polozmrzlého v kradeném autě. Opět je zatčen. Ale ani tentokrát to Ted nevzdává a o vánočních svátcích roku 1977 se probourá šachtou do bytu hlavního dozorce, který není zrovna doma. Ukradne mu oblečení a odjede na Floridu.

Útěk na Floridu

Dozorci na jeho útěk přijdou až o sedmnáct hodin později, tudíž se koná velký průšvih. Na Floridě se Bundy živí krádežemi a týden po příjezdu zavraždí několik lidí na ubytovně. Opět se v okolí začnou ztrácet mladé dívky. Nakonec ho opět dostihnou policisté za kradené auto a odvezou do věznice. V té době netuší, že zatkli jednoho z nejhledanějších vrahů, který vraždil v sedmi státech.

Jistých třicet vražd

S jistotou lze potvrdit, že Bundy se podílel minimálně na třiceti vraždách. Mohlo jich však být mnohem víc. Několik z hlav svých obětí si dokonce nechal jako trofeje vystavené ve svém bytě.

Nakonec se stihne ještě před soudem oženit a rozsudek trest smrti na elektrickém křesle si vyslechne už jako ženatý muž. Trest byl vykonán 24. ledna 1989.

