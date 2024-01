Turečtí piloti nákladního „Jumba“ přelétli dráhu a zmasakrovali kyrgyzskou vesnici

Plně naložené obří dopravní letadlo řídili dva zkušení piloti. Oběma bylo 59 let. Kapitánem byl Ibrahim Diranci, druhým pilotem Kazim Ondul, na palubě byli ještě dva další členové posádky, kteří měli na starosti náklad. Letadlo, uvedené do provozu v roce 2003, mělo nalétáno celkem více než 45 000 hodin a 8 000 cyklů vzletů a přistání.

Do p**ele, nechal nás vysoko, ku**a

Let se blížil ke svému závěru, když posádka zahájila přiblížení k cílovému letišti. To je obklopeno pohořím Tien Shan, které ovlivňuje trajektorii klesání tak, aby nedošlo ke srážce s terénem. Dispečer proto udržoval výšku letadla ještě sto kilometrů před letištěm ve více než 6700 metrech. Z toho byl kapitán letadla nervózní a požádal dispečera o další klesání. Tomu však dispečer s ohledem na okolní hory nevyhověl. Až na další naléhání posádky bylo letounu povoleno klesání na výšku 5500 metrů a potom další klesání. Kapitán měl i tak obavu z jejich výšky. Hlasový zapisovač zaznamenal jeho obavu, že „začínají být příliš vysoko“. O něco později se nervozita v kabině ještě vystupňovala, když kapitán vykřikl: „Do p**dele, nechal nás vysoko, k**va.“ Letadlo bylo skutečně příliš vysoko a posádka si to uvědomovala, stejně jako to, že musí začít klesat více než 1,3krát rychleji, než je standardní postup. To by však vyžadovalo, aby včas použili rychlostní brzdy, což se bohužel nestalo.

Kouzelný paprsek vás bezpečně dovede až k zemi, musíte ho však „chytit“

Letiště v Biškeku, stejně jako většina letišť, která používají dopravní letadla, je vybaveno systémem ILS. Jedná se vlastně o paprsek vysílaný pozemním zařízením, který pilotům dává přehled o jejich poloze, ať již vertikální, či horizontální. Je to však pouze ukazatel sestupové roviny, který musíte v určitém místě správně protnout, aby se do něho navigační zařízení v letadle správně „usadilo“. Tato pomůcka je nasměrována tak, aby letoun k dráze klesal pod úhlem asi tři stupně. V případě letiště v Biškeku letadlo paprsek „najde“, pokud je ve vzdálenosti 11,5 kilometru od letiště ve výšce přibližně jednoho kilometru. Boeing 747 Turkish Airlines Cargo byl však tou dobou o jeden kilometr výše.

Posádka byla zmatená

V tu chvíli už bylo všechno špatně. Nepomohla ani aktivace vzdušných brzd. Správný postup pilotů by byl přerušit přiblížení a přistávací manévr prostě opakovat. To se však nestalo a posádka se pokoušela situaci vyřešit. Kapitán nestandardně přikázal druhému pilotovi, aby koukal z okénka a hledal světla přistávací dráhy, ten by však správně měl kontrolovat přístroje. Následkem toho ani jeden z pilotů nepostřehl, že letadlo sestupovou rovinu nezachytilo, přístroje totiž o „usazení do paprsku“ informují, stejně jako o tom, že z něj vylétají. Ačkoliv je systém ILS velmi spolehlivý, vyskytují se i falešné odrazy, s těmi se však piloti při správném sestupu letadla příliš často nesetkají. Tentokrát bylo letadlo příliš vysoko, takže přístroje tento falešný podnět zachytily. A to posádku utvrdilo v tom, že mohou přistání zvládnout. Systém paprsek ztratil již po dvou vteřinách, to již v tu dobu zcela zmatená posádka nepostřehla. Autopilot tedy pokračoval ještě 15 vteřin v klesání o tři stupně, než se rozezněla výstraha.

TOGA přišlo příliš pozdě

Posádka se nepochopitelně snažila dále o přistání, ačkoliv všechny systémy posílaly svá varování. Až ve výšce 50 metrů druhý pilot oznámil, že se blíží minimální výška rozhodnutí. Kapitán jej požádal, aby dál hledal dráhová světla. Tím byla promeškána poslední šance na záchranu letounu. Až o dvě vteřiny potom kapitán aktivoval spínač TOGA (Take Off/Go Around), autopilot přerušil přistání a zvýšil tah motorů. Na změnu trajektorie letu však bylo příliš pozdě. Skrz hustou mlhu se náhle objevila řada stromů. Špička pravého křídla ořezala borovici, podvozek zasáhl obvodový plot letiště a betonovou zeď. Letadlo se poprvé dotklo země a odrazilo se. Vzápětí čelně narazilo do husté zástavby ve vesnici Dachi SU. V této ranní době mnozí stále spali nebo se připravovali na odchod do práce. Mohutný, plně naložený Boeing rozrážel stavby, které se mu připletly do cesty. Letadlo se potom otočilo na bok a stočilo se přibližně o 90 stupňů doprava. V tu chvíli vybuchlo palivo a úlomky letadla se rozlétly do okolí.

Obraz apokalypsy

Místní obyvatelé a záchranné složky čelili katastrofě nepředstavitelných rozměrů. Boeing za sebou nechal více než sedm bloků dlouhé stopy, zničil 38 budov, z toho 26 obytných domů a 12 přístavků. Všichni čtyři lidé na palubě letadla byli mrtví, ale obětí na zemi bylo daleko více. Uprostřed trosek zahynulo 35 obyvatel vesnice, z toho 17 dětí. Dalších 36 obyvatel bylo odvezeno do nemocnice s různými zraněními. Zahynuly některé celé rodiny. Kyrgyzstán doposud tak velkou tragédii nezažil.

