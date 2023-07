Zásah, sestřeleno: Jenže ruská raketa trefila dopravní letadlo

Raketa ruského protiletadlového systému BUK vystřelená proruskými separatisty explodovala poblíž levé části letounu, který se v té době pohyboval ve výšce deseti tisíc metrů. Šrapnely uvolněné z rakety zasáhly především kokpit letadla, následovala masivní explozivní dekomprese. Co se dělo dál?

Padesát pod nulou a téměř žádný kyslík

Cestující byli vystaveni děsivým okamžikům, vše, co nebylo připevněno, bylo vysáto do volného prostoru. Teplota téměř okamžitě klesla na minus 50 stupňů. V důsledku okamžitého poklesu tlaku cestující nemohli dýchat. Přibližně po dvaceti až třiceti vteřinách všichni na palubě upadli do bezvědomí. V té době již bylo letadlo ve smrtícím pádu, který jej ještě před dopadem roztrhal. Trosky byly rozesety na ploše okolo dvaceti kilometrů čtverečních.

Odvezli těla, aby v nich vyšetřovatelé nenalezli střepiny raket

Mrtví z letounu Malaysia Airlines nenalezli klidu ani po své tragické smrti. V médiích se objevily zprávy o separatistech, kteří prohledávali mrtvá těla a okrádali je. Neušetřili ani osobní věci obětí. Ukrajinští představitelé dva dny po nehodě sdělili tisku, že separatisté odvezli z místa neštěstí 38 těl, aby odstranili střepiny rakety z těl. Po počátečních nejasnostech o příčinách zřícení letadla přišlo poznání. Brzy totiž bylo zřejmé, že letadlo bylo zasaženo raketou a nalezené střepiny by mohly objasnit její původ.

Zapírali všichni...

Ruská strana svou vinu od počátku popírala, stejně jako proruští separatisté. Viníci neměli zájem, aby proběhlo okamžité nezávislé vyšetřování. Členům vyšetřovacího týmu bylo od počátku bráněno v jejich práci, ostatně místo dopadu letounu bylo stále místem bojů mezi separatisty a Ukrajinci.

Usvědčili se sami

Společný vyšetřovací tým, který pád Boeingu 777 letu MH 17 řešil, však brzy tyto důkazy získal. A nejen to, ukázalo se, že protiletecký systém BUK separatistům dodalo Rusko. Důkazy získané klasickými vyšetřovacími metodami, ať již analýzou dat z černých skříněk, zkoumáním trosek, či pitvami zemřelých, byly doplněny o odposlechy hovorů mezi povstaleckými veliteli neuznávané Doněcké lidové republiky a vysoce postavenými ruskými představiteli. Velkou roli sehrály i příspěvky samotných ruských vojáků na sociálních sítích.

Odsouzeni za vraždu

Na základě závěrů této komise byli ze sestřelení letounu mezinárodním soudem v nizozemském Haagu obviněni tři občané Ruska a jeden Ukrajinec. Tři z nich byli nakonec odsouzeni za vraždu 298 lidí.

Neměli tam co dělat

Letečtí experti upozornili na to, že nad místy bojů nebyl pro civilní letecký provoz uzavřen celý vzdušný prostor, ale pouze jeho část pod výškou devíti tisíc osmi set metrů. Všichni přitom věděli, že v nižších výškách probíhá boj za použití protileteckých zbraní. „To letadlo tam prostě nemělo co dělat,“ řekl přímo jeden z expertů. Tato tragédie byla varováním, nyní je celý vzdušný prostor nad Ukrajinou pro civilní letecký prostor uzavřen.

Zdroje: independent.co.uk, airwaysmag.com

