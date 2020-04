Oživte svůj domov. Experimentovat s barvou na zdi se rozhodně nevyplatí

Nucená karanténa většinu z nás uzavřela do našich domovů na nepřirozeně dlouhou chvíli. Získaný čas mezi čtyřmi zdmi pokoje některé z nás donutil opravit dlouho odkládané neduhy a pro některé je to příležitost, jak dodat bytu či domu nový impuls. Duše domácnosti je samozřejmě jedna nádoba s těmi, kteří domov užívají. Není však od věci se pustit do experimentu, jehož výsledek vás mile překvapí.

Není jenom bílá

Každá domácnost má svá specifika, odlišné velikosti, intenzitu světla v místnosti a hlavně každá místnost má také svůj účel. Zvolit správnou barvu, která konkrétní místnosti není otázka spontánního rozhodnutí, a tak je vhodné si vyslechnout rady odborníka.

Některé zákony je prostě dobré dodržet. „Tmavé barvy do tmavé místnosti? To je sebevražda,“ konstatuje bytová designerka Klára Suchá. „Podobné rozhodnutí vám spíše uškodí, než že by jste dosáhli požadovaného výsledku,“ pokračuje odbornice, která se tomuto oboru věnuje deset let.

Základem je přirozené světlo, které se v průběhu dne mění a s ním i barva na zdi. Jedna z motivací proč zvolit jinou barvu než bílou nemusí být nutně touha vytvořit specifickou náladu, ale třeba jenom zvětšit prostor. U malých bytů je žádoucí, aby barvy u stropu byly teplejšího charakteru a u podlahy si můžete dovolit klidně tmavší odstíny. Důležité je však ctít velikost místnosti. Bílá je totiž mnohdy vlastně to jediné řešení.

S citem

„Internet je plný rad, které vám říkají, že oranžová zvyšuje chuť k jídlu, žlutá zase dodává pozitivní energii, ale základ je znát vlastní domov a ctít jeho specifické dispozice,“ říká designerka Suchá.

Za příklad si vězměme ložnici. Místo, kde je relax a odpočinek tím nejdůležitějším, nesmíte zatěžkat zběsilými a sytými odstíny. Tlumené bílo-šedé, ale klidně i světlé modré tóny by měly být co nejméně viditelné. „Jde o to pracovat s citem. Lidé často zapomínají, že to nejjednodušší je nejefektivnější.“

Nepatrný vzor v ložnici však podvědomě pohladí a vy se uvolníte k odpočinku. V dětském pokoji vždy záleží jestli místnosti kraluje dívka nebo chlapec. V holčičím pokojíčku mohou zahrát klidně růžové odstíny, ale znovu ve velmi tlumených barvách. Nic se totiž nesmí přehánět. Chlapcům by pro uklidnění rozbouřené duše pomůže jemná modrá barva.

Dokonalost v detailu

Pokud si v bytě nemůžete odpustit přítomnost tmavších barev, zkuste je nejdříve nanést jen na malých plochách v místnosti, kde nebudou hrát hlavní roli. Když máte velkou dřevěnu knihovnu, tak plochu kolem ní můžete vyplnit tmavě zelenou či tmavě hnědou barvou. Podobně můžete tmavšími tóny vyplnit místa v poličkách nebo ve skříni, která nemá svoji vlastní zadní stěnu.

Výraznější a silnější barvy obecně lépe fungují nanesené pod oční linií, protože tím místnost přirozeně uzemníme. Ne vždy se to však hodí. Podobný postup určitě neublíží v kuchyni. S barvou se tak musí opravdu opatrně. Pravidlo, kterým si určitě neublížíte je postavené na tom, že nejsvětlejší barvy jsou na stěnách a tmavší tóny na dřevu.

