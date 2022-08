Péče o růže v horkém počasí: Jak je ubránit proti letním nemocem

Tyto trnité květiny jsou ozdobou na celé řadě českých zahrad. Ne vždy se ale podaří je uchránit před celou řadou letních nemocí, které si na ně během srpna brousí zuby. Jedněmi z těch nejčastějších problémů, které mohou růže potkat, jsou rez a plíseň.

Riziko toho, že tyto nemoci napadnou i vaše růže, se stupňuje zejména na konci léta. Existuje ale několik spolehlivých tipů, jak před nimi růže uchránit.

Rez a plíseň

Vysoké teploty a vlhkost vzduchu jsou pro tyto dva typy nebezpečných infekcí perfektními podmínkami. Podle expertů je v rámci prevence těchto nemocí důležité ze stonku seříznout prvních 5 listů směřujících ven. To zajistí, že keř zůstane otevřený a rostlina bude moci lépe dýchat.

Domácí postřiky

Dalším trikem jsou domácí postřiky, jedním z nich, který růže naprosto milují, je banánová voda. K její přípravě stačí jen namočit banánové slupky v litru vlažné vody po dobu 24 hodin. Směs poté můžeme přidávat do pravidelné zálivky.

Jako ochrana růží slouží skvěle také směs mléka a jedlé sody. Stačí smíchat půl litru mléka, dvě lžíce jedlé sody a 5 litrů vody a poté nastříkat směs na listy i na stonky.

Zálivka

V letních měsících je také nutné udržovat hlínu, ve které jsou růže zasazené, neustále vlhkou. Ideální je tento druh květin během léta zalévat každý den.

Zcela jiná pravidla platí pro jejich zálivku během chladnějších měsíců. V tomto období bychom se měli soustředit na to, abychom růže nezalévali až příliš, mohlo by to vést k uhnívání kořenů rostlin.

