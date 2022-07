Jak zajistit, abychom vypěstovali sladší rajčata?

Lidé, kteří mají zahradu nebo balkon, se často pouští nejčastěji právě do pěstování rajčat, není to totiž žádná věda a výsledek rozhodně stojí za to. Nejen, že pěstěním vlastních rajčat ušetříte, ale také získáte mnohem chutnější zeleninu, než si můžete zakoupit v obchodě s potravinami.

Jak pěstovat rajčata na balkóně najdete zde.

Existuje ale jeden jednoduchý tip, jak vaše snažení ještě vylepšit. Můžete totiž poměrně lehce zajist, aby vaše rajčata chutnala ještě mnohem sladčeji než za běžných okolností. Navíc se nejená o žádné hnojivo, dravé vitamíny do půdy nebo nějaké jiné zahradní doplňky, které by vás mohly stát více než samotné rajčatové sazeničky či semínka.

Bazalka

Většina z nás už si doma někdy připravila italskou delikatesu zvanou caprese. Jde o kombinaci rajčat, bazalky, mozzarelly, koření a olivového oleje. Jde o jedno z nejjednodušších jídel, co se přípravy týče, důležitá je tu totiž především kvalita ingrediencí a kombinace chutí.

Ukázalo se, že kombinace rajčat a bazalky nefunguje skvěle pouze na talíři, ale dokonce i v záhonu (nebo v květináči).

Pokud chcete, abyste vypěstovali sladší rajčata, stačí vedle nich zasadit bazalku a o mnohem sladší červenou úrodu je postaráno. Navíc poté můžete využít jak rajčata, tak i listy bazalky, a to třeba právě k přípravě lahodného caprese.

