Slimáci: Jak se zahradních škůdců účinně zbavit?

Specialistka v péči o zahradu Lizzie Fox prozradila pro web Express jeden jednoduchý trik, jak se zbavit slimáků jednou provždy, nebo tedy alespoň jejich většiny. Podle specialistky se vám totiž nejspíše nikdy nepovede tyto škůdce odstranit do posledního a dokonce i v případě, že by se vám to podařilo, tak se u vás asi rychle objeví další.

„Myslím si, že se zahrádkáři musí do určité míry naučit se slimáky žít,“ prozradila Lizzie.

To ale neznamená, že máte nechat své saláty a další zeleninu slimákům napospas. Specialistka se taky podělila s jedním účinným tipem, pomocí kterého se většiny z těchto škůdců lehce zbavíte.

„Pokud dokážete do vaší zahrádky nalákat divokou zvěř pomocí ptačích krmítek, domečků pro ježky a rybníčků, máte vyhráno. Tito živočichové vám totiž pomohou s likvidací slimáků,“ uvedla expertka.

Mezi zvířata, která jedí slimáky a jsou tak cennými pomocníky v jejich likvidaci, patří:

ptáci

ježci

ropuchy

slepice

kachny

Ze seznamu zvířecích likvidátorů zahradních škůdců jasně vyplývá, že vám s přemnoženými slimáky mohou pomoci dokonce i domácí zvířata, ne jen ta divoká.

Stačí chovat kachny nebo slepice a se slimáky mít na zahradě problémy rozhodně nebudete. Není nutné, abyste kachny či slepice chovali přímo na zahradě. Bohatě postačí je z jejich výběhu na zahradu jednou za čas vypustit, aby ji zbavily slimáků.

Jako další přírodní možnosti, jak se zbavit slimáků, expertka doporučuje vlněné pelety, kroužky proti slimákům nebo bariéry proti slimákům.

Zdroj: Express

