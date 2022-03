Spolu s jarem přicházejí i mravenci. Jak se jich zbavit?

Všchni jsme již někdy zažili, jak celá armáda mravenců pochoduje skulinkou vedle dveří dovnitř do domu. Samozřejmě je tu vždycky možnost se této nevítané návštěvy rychle zbavit použitím nějakého druhu chemického přípravku. Ten je totiž nejspíše spolehlivě zlikviduje, ale to zkrátka není vždy ta nejlepší volba.

Takový přípravek totiž může mít po jeho nechtěném vdechnutí negativní účinky na vaše zdraví, na zdraví dalších členů vaší domácnosti a v neposlední řadě může vyvolat nepříjemnou reakci i u vašich domácích mazlíčků. Zároveň jsou tyto přípravky také často zbytečně drahé.

Naštěstí existuje celá řada nejrůznějších způsobů, jak se mravenců rychle, účinně a levně zbavit i bez chemie.

Jednou z těchto metod je i použití dětského pudru.

Klíčem je prý zkrátka vystopovat, kudy se do vašeho domu mravenci dostávají, a na místo nasypat dětský pudr.

Pokud tedy uvidíte kolonu mravenců pochodovat po chodbě, sledujte ji až k jejímu úplnému začátku a zasypte ji dětským pudrem. Mravenci ho totiž nepřekročí.

Pokud ale nejste schopni zjistit, kudy se k vám dostávají, nezbývá než zkusit metodu zahrnující pomerančovou kůru a ocet. To jediné, co musíte udělat, je umístit pomerančovou kůru do malého množství octa a nechat ji v něm louhovat po dobu dvou týdnů. Poté směs sceďte, přelijte do lahve se sprejovým uzávěrem a postříkejte s ní všechny vchody do domu.

Tato metoda mravence sice nezlikviduje, ale rozhodně se jim nebude líbit, proto se jí raději vyhnou obloukem.

Podobně jako dětský pudr podle některých funguje údajně i jedlá soda.

